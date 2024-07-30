Türkiye'nin beş farklı ilinde aynı gün içerisinde çıkan yangınlar ekiplerin yoğun müdahaleleri ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İzmir'in Urla, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Denizli'nin Çivril, Kayseri'nin Develi ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde yangınlar meydana geldi.

İzmir Urla: Orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Urla ilçesindeki Yağcılar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi müdahale ediyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede 11 ev tahliye edildi, Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi ve çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.

Kahramanmaraş Onikişubat: 50 hektar alan zarar gördü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi kırsalında çıkan orman yangınına 5 helikopter, 2 uçak, 1 İHA, 16 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 6 itfaiye aracı ve 30'u gönüllü 225 personel müdahale ediyor. Yangında şu ana kadar 50 hektar alan zarar gördü. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının söndürülmesi için çalışmalara destek veriyor.

Denizli Çivril: Somak mahallesi yakınlarında yangın

Denizli'nin Çivril ilçesi Somak Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve yer ekibi müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kayseri Develi: Dağlık alanda yangın

Kayseri'nin Develi ilçesi Alaylı Mahallesi'ndeki dağlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra iş makineleri de yangın bölgesinde yol açma çalışmalarına katılıyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla Bodrum: Otluk yangını 1 saatte söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi'nde çıkan otluk yangınına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ile müdahale edildi. Vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları neticesinde yangın 1 saatte kontrol altına alındı.