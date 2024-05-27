BEYRUT (AA) - Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Lübnan'daki siyaset, sanat ve iş çevrelerinin tanınmış şahsiyetleri ve diplomatik temsilcilerinin katılımıyla bir yemek programı düzenledi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği konutunda düzenlenen programa, Lübnan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Hasan Murad ile Dış İlişkiler ve Göçmenler Komisyonu Başkanı Milletvekili Fadi Alame’nin yanı sıra Avustralya, Güney Kore, Brezilya, Uruguay ve Meksika Büyükelçileri ile BM Lübnan Mukim/İnsani Koordinatörü de hazır bulundu.

Davete Büyükelçilik konutunda ev sahipliği yapan Büyükelçi Ali Barış Ulusoy, konuklara hitaben konuşmasında, haftanın ana temasının “Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Sağlıklı, Geleneksel, Atıksız” olarak belirlendiğini vurguladı ve bu yılki Türk Mutfağı Haftası kapsamında yurt dışındaki etkinlikler için “Türk-Ege” bölgesinin seçildiğini belirtti.

Büyükelçi Ulusoy, Türkiye ve Lübnan’ı yakınlaştıran çok sayıda ortak noktadan birini, her iki ülkenin de aynı zamanda Akdeniz ülkesi olmasının teşkil ettiğine dikkat çekti.

Yemekte, davetlilere, “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabında yer alan tarifler temelinde hazırlanan ve “Türk-Ege” lezzetlerini temsil eden geniş bir menü sunuldu.

Türk Mutfağı Haftası, sürdürülebilir Türk Mutfağı konusunda farkındalık yaratmak, bu alanda markalaşmak ve Türk Mutfağı’nın sağlıklı, geleneksel ve atıksız özelliklerini vurgulamayı hedefliyor.

