Türkiye, değişken iklim ve coğrafyası sayesinde farklı ekosistemlere ev sahipliği yaparak biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir konumda bulunuyor. Ülke genelinde 3 bin 703 endemik tür bulunmaktadır. Bu türlerin 3 bin 497'si bitki, 206'sı ise hayvan türüdür. Türkiye, Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan bitki coğrafyası bölgelerinin kesişim noktasında yer alarak genetik kaynaklar açısından büyük bir zenginliğe sahiptir.

Koruma çalışmaları ve UBENİS projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi (UBENİS) kapsamında, ülke genelinde biyolojik çeşitlilik envanteri oluşturulmuş ve koruma stratejileri belirlenmiştir. UBENİS, Türkiye'nin flora, fauna, habitat ve özellikli alanlarını kapsayan kapsamlı bir veri tabanı oluşturarak biyolojik çeşitliliğin izlenmesini ve korunmasını sağlamaktadır.

Tehditler ve çözüm yolları

Türkiye'deki biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörler arasında insan faaliyetleri, bilinçsiz tarım uygulamaları, iklim değişikliği, yapılaşma ve kirlilik öne çıkmaktadır. Bu tehditlerin azaltılması için bilimsel verilere dayalı koruma stratejileri geliştirilmekte ve toplumsal farkındalık artırılmaktadır.

Veri tabanları ve çalışmaların kapsamı

Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı'nda depolanan envanter verileri, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini anlamak ve korumak için önemli bir kaynaktır. Ülke genelinde flora, fauna, habitat ve özellikli alanlar üzerine yapılan kapsamlı çalışmalar, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı için stratejik bilgi sağlamaktadır.

Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği, sürdürülebilir kullanım ve koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılmalıdır. Bu süreçte, bilimsel araştırmaların yanı sıra toplumsal katılım ve eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi önem taşımaktadır.