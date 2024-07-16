Çay, günümüzde günlük 250 milyon bardak tüketilen çay, siyah, yeşil, beyaz gibi çeşitleriyle sağlık ve lezzet sunuyor.

Türkiye'nin kültürel ve sosyal hayatında önemli bir yer edinen çay, 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı bir kararla başlayan bir serüvenin ürünüdür. O günden bugüne, Karadeniz'in yağışlı ve verimli topraklarında yetiştirilen çay, Türklerin vazgeçilmez içeceği olmuştur.

Çay bitkisinin dünyada Çin'den yayıldığı bilinmektedir. Türkiye'de ise çayın tarihi, Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. Ancak Türkiye'de çayın ticari üretimi ve yaygın tüketimi, 1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra hız kazanmıştır.

Çay, içinde bulunan tein maddesi sayesinde enerji verirken, kılcal damarlara oksijen taşıyarak ağrıları hafifletme özelliğiyle bilinir. Sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar her öğünde tercih edilir. Siyah, yeşil ve beyaz çay türleri en yaygın olanlarıdır; beyaz çay ise şifa kaynağı olarak kabul edilir.

Türkiye, kişi başına en çok çay tüketen ülkeler arasında yer alırken, dünya çay pazarında önemli bir konuma sahiptir. Rize ili başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde üretilen çayın büyük bir kısmı Türk çayı olarak bilinir. Günlük ortalama 245 milyon bardak çay tüketilmektedir ve kişi başı yıllık tüketim miktarı 3,5-4 kilogram arasındadır.

Karadeniz'in ekonomik canlılığını ve istihdamını sağlayan önemli bir tarımsal ürün olan çay, bölgede sayısız çay işleme tesisi ve binlerce çiftçi için gelir kaynağıdır. Aynı zamanda, Türkiye'nin çay kültürü UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alarak uluslararası tanınırlık kazanmıştır.

Son yıllarda çay üretimindeki teknolojik ilerlemelerle birlikte, çeşitlilik konusunda önemli adımlar atılmıştır. Organik çaylar, yeşil çaylar, beyaz çaylar ve çay ürünleri çeşitlendirilerek tüketicilere sunulmaktadır. Bu gelişmeler, çayın sağlık ve tat özelliklerinin korunmasına katkı sağlamaktadır.

Türk çayı, ince belli bardağıyla özdeşleşmiş ve sembolik bir anlam kazanmıştır. Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesinin çay bardağı şeklinde yapılması da bu sembolizmin güzel bir örneğidir.