Bu yılki Kurban Bayramı tatilinin başladığı günden bu yana ülke genelindeki yangınlar, Türkiye'nin doğal ve ekolojik zenginliklerine verilen zararı ve yangınla mücadeledeki zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.

Dikili (23:30)

Yangın kontrol altına alındı. Dün gece Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde Bimeyko Sitesi yakınlarında başladı. Yaklaşık 10 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bazı evlerde hasar oluştu. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Başkan Cemil Tugay'dan açıklama

Dikili'de çıkan yangına ekiplerin hızla müdahale ettiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Doğayı korumak için gece gündüz büyük emek veren kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Hava sıcaklıklıkların da artması ile birlikte yangınlar için çok kritik bir döneme girdik. Güzelim doğamızın yok oluşunu izlemeyelim. Ormanlarımızın yanmaması için lütfen dikkat edelim. Belediye ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz” dedi.

Çanakkale (16.00)

Yangın ikinci gününde. Dün öğleden sonra Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor. Yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Yangının yayılması engellenmeye çalışılıyor. 575 hektarlık alan zarar gördü. Anafartalar köyü boşaltıldı. Çanakkale Savaşı Gelibolu Tarihi Alanına girişler durduruldu. Hasat saatleri kısıtlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de devam eden orman yangınıyla ilgili", İlk tespitlerimize göre tabi nihai durumunda bilgisini vereceğiz ama tahminimize göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu" dedi.

Muğla (10:20)

Yangın söndürüldü. Bu sabah Milas ilçesinde başladı. Hızlı bir şekilde büyüdü ancak zamanında müdahale edilerek kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale edildi, geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Uşak

Yangın hala sürüyor. Dün akşam Uşak merkeze bağlı Akbulak köyü yakınlarında başladı. Tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangının yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcanıyor. 6 hane, 10 hane ve 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bodrum (18 Haziran)

Soğutma çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Bodrum ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım alanında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alana yakın zeytinlikte çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme yapıldı.

Tuzla (18 Haziran - 14.49)

Ekiplerin koordineli çabalarıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki ağaçlık alana sıçradı. Olay anları dron kamerası tarafından kaydedilirken, yangına TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) ve itfaiye ekipleri tarafından hızla müdahale edildi.

İzmir'de 3 günde 355 yangın çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı tatilinin başladığı 15 Haziran ile 18 Haziran tarihleri arasında çıkan 355 yangından 325'i başlangıç aşamasındayken söndürüldüğünü açıkladı. Son bir haftada Bayındır, Menemen, Bornova, Balçova, Menderes, Aliağa ilçelerinde art arda orman yangınları yaşandı. Yangınlara karşı önlemler artırıldı. 30 ilçede 24 saat 62 istasyonda 300 araç ve 3 vardiya bin 95 yangın söndürme personeli ve 900'e yakın orman gönüllüsü ile birlikte olası yangınlara karşı hazırlıklı olan İzmir İfaiyesi, orman köylerinde ve kırsal alanlarda yangınlara hızla müdahale etmek için nöbet noktalarında konuşlandırıldı.

Eskişehir (17 Haziran)

Yangın söndürüldü. Yangın Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde çıktı. Yoğun dumanların fark edilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yaklaşık 40 dönümlük alana yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. 40 dönüm otluk alan tamamen yanarken, sokak hayvanlarının beslendiği 30 köpek kulübesi de zarar gördü.

Sarıyer (17 Haziran - 17.00)

Yangın 9 saat sonra kontrol altına alındı. İstanbul Sarıyer'de Ferahevler Mahallesi'nde bulunan Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait ağaç depolama alanında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'nun açıklamalarına göre, ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın 9 saatlik bir müdahalenin ardından 18 Haziran Salı günü gece 02.52 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir (17 Haziran)

6 saatin ardından kontrol altına alındı. Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Çağış Mahallesi yakınlarında anızdan başlayan yangın, ağaçlandırma sahasına sıçradıktan sonra ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hızla müdahale edilerek yaklaşık 6 saat içinde kontrol altına alındı. Yangına 3 uçak, 4 helikopter, 3 dozer, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 6 hizmet aracı ve 200 personel ile müdahale edildiği belirtildi.

Bingöl (17 Haziran)

İki yerde çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşanan iki ayrı orman yangını, erken müdahale sayesinde kontrol altına alındı. İlk yangın, Yayla köyü kırsal alanında çıktı ve Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından hızla müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.

İkinci yangın ise Gönülaçan köyündeki ormanlık alanda gerçekleşti. Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müdahale ile bu yangın da büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Her iki yangında da ekiplerin erken ve etkili müdahalesi, olası facia riskini önledi.

Denizli (17 Haziran)

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Denizli'nin Bekilli ilçesi Yahyala Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana gelen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık bir alan zarar gördü. Yangının nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten kaynaklandı ve ihbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa (17 Haziran)

Yangın söndürüldü. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ekili bir alanda çıkan yangın büyük zarara yol açtı. Yangında yaklaşık 100 dönüm arazi ve 200 ton saman kül oldu. Yangının, mahalle arasına sıçraması son anda önlenerek evlere zarar verilmesi engellendi.

Aydın (16 Haziran)

Yangın söndürüldü, 50 dönümlük alan zarar gördü. Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen orman yangınında, Ünlüce mevkisindeki makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangın haber verilmesi üzerine İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle havadan ve karadan kontrol altına alındı.