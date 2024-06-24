Türkiye'de sıcaklıkların etkisiyle artan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ormanlar ve tarım arazilerinde büyük zararlar meydana geldi, ekiplerin yangınlarla mücadelesi sürüyor

Diyarbakır ve Mardin'de yangın felaketi - Son durum

Diyarbakır ve Mardin illerinde meydana gelen yangınlar sonucunda 15 vatandaş hayatını kaybetti. Ayrıca, 78 kişi yangınlardan etkilendi ve çeşitli şekillerde zarar gördü. Yangınlarda yaralanan 2 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

Mardin'deki yangına anında müdahale eden ekipler, 86 araç ve 451 personel ile çalışmalarını yürüttü. Diyarbakır'da ise 94 araç ve 557 personel yangına müdahale etti ve kontrol altına alındı.

Aydın'da anız yangını - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesindeki anız yangınına müdahale eden bir itfaiye aracı devrildi ve içindeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılara ilk müdahale yapıldı.

Malatya'da sazlık ve kayısı bahçesi zarar gördü

Malatya'nın Kale ilçesinde çıkan yangında, 15 dekar sazlık alan ile 5 dekar kayısı bahçesi zarar gördü. Bağlıca Mahallesi'nde Karakaya Baraj Gölü kenarında çıkan yangın, hızla yayılarak çevredeki bahçelere sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Siirt'te 3 yangın birden söndürüldü

Siirt'te 3 ayrı noktada çıkan yangınlar, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Devlet Havameydanları, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla söndürüldü.

Hakkari ve Van Yolu'nda ağaçlık alanda yangın

Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hakkari-Van kara yolundaki Kırıkdağ köyü Rez Mahallesi'nde çıkan yangın da uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Adana Pozantı'da ağaçlık alanda yangın

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan ağaçlık alan yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Çanakkale’de hasar büyük - Son durum ve gelişmeler

Çanakkale'de meydana gelen iki ayrı orman yangınının yol açtığı zararlar açıklandı. İlk yangında, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, 952 futbol sahası büyüklüğünde alanı etkiledi. Yangın, ormanlık bölgelere sıçrayarak büyüdü. Kontrol altına almak için 10 uçak, 7 helikopter, 73 arazöz ve diğer iş makineleriyle toplamda 970 personel seferber edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda alevler, 24 saat içinde kontrol altına alınıp söndürüldü.

İkinci yangın ise Ezine ilçesinin çöp döküm alanında çıktı ve hızla büyüyerek ormanlık alanlara sıçradı. Yangına hemen müdahale eden ekipler, 7 saatlik çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Bu yangında 147 futbol sahası büyüklüğünde, yani 105 hektar alan zarar gördü.

Toplamda, her iki yangında 1.100 futbol sahası büyüklüğünde, yani yaklaşık 775 hektarlık alan zarar gördü.

Ormanlarda alarm üst seviyede

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve giderek arttığı bu dönemde orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı.

Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hava sıcaklıkları artıyor, orman yangını riskine dikkat" uyarısında bulunarak şunları belirtti: "Ormanlık alanlarda ateş yakmamaya özen gösterelim. Ormanlık bölgelere izmarit, şişe gibi çöpler atmayalım. Anız temizliği için ateş yakmaktan kaçınalım."

İHA'lar yangılarda etkin bir şekilde kullanılacak

Orman Yangınları Bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeşil Vatan’ın tıpkı Mavi Vatan ve Gök Vatan gibi korunması gerekliliğine vurgu yaptı.

İHA'ların yangınla mücadeledeki önemine de değinen Yumaklı, “Yangın sezonunda etkin bir şekilde kullanacağımız bu araçlar, hem yangınların erken tespiti hem de yangın söndürme çalışmalarının koordinasyonunda bizlere büyük avantaj sağlayacak. Teknolojiyi en verimli şekilde kullanarak ormanlarımızı koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

26 uçak 14 İHA 105 helikopter alarmda

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2024 yangın sezonunda ülke genelinde 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 5 bin 49 kara aracı ve 25 bin personel ile yangın mücadelesine hazır. OGM, bu potansiyel risklere karşı önlemlerini artırmış durumda. Geçen yıl verilen eğitimlerde 120 bin eğitim gönüllüsü kaydedildi.

Geçen yıl 2,579 orman yangınına müdahale edildi ve 15,520 hektar orman zarar gördü. Yangınların çoğunun insan kaynaklı sebeplerden çıktığı belirlendi. Ülkenin coğrafi ve iklimsel özellikleri dikkate alınarak, OGM her yıl yangınla mücadele kapasitesini artırarak yeniliyor.

25 bin orman işçisi orman yangınlarına hazır

Ülkenin coğrafi konumu ve iklim değişikliğinin etkisiyle, son yıllarda nemin azalması, aşırı sıcaklıklar ve şiddetli rüzgarlar yangınla mücadeleyi her geçen yıl daha da zorlaştırıyor. Orman teşkilatı bu zorlu koşullara uyum sağlamak için her yıl hava ve kara gücünü güçlendiriyor veya yeniliyor. Bu çerçevede, 2022 yılında yangınla mücadelede görev alan personel sayısı 21 binden 25 bine çıkarıldı. Yangın riskinin arttığı bu dönemde, orman teşkilatının personel ve teknik kapasitesini güçlendirme çabaları önemlidir.

Yıl başından bu yana gerçekleşen yangınlar sonucu yitirilen alanlar

998 bin futbol sahası büyüklüğünde alan tahrip oldu

Son on yılda Türkiye'de orman yangınlarında toplamda 709 bin hektardan fazla alan tahrip oldu, bu da yaklaşık 998 bin futbol sahası büyüklüğündedir. Bu veriler, Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) tarafından sağlanmaktadır. Yangınların neden olduğu bu geniş alan kaybı, ülkenin doğal ve ekolojik dengesine ciddi zararlar vermektedir.

Vatandaşlar orman yangınlarına karşı ne yapabilir?

Yaz aylarında, orman içi ve yakınında piknik gibi faaliyetlerden kaçınmak önemlidir, çünkü bu tür etkinlikler orman yangınlarına neden olabilir. Ayrıca, sıcak ve rüzgarlı havalarda kaynak makinesi gibi araçlarla tamirat yapılmamalı, anız yakılmamalı ve bahçe temizliği gibi faaliyetler dikkatle planlanmalıdır. Tarım araç gereçlerinin bakımı da yangın riskini azaltmak için özenle yapılmalıdır

Yangın anında nasıl müdahale edileceği konusunda bilgi sahibi olmak, hem yangınların önlenmesine hem de etkilerinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca vatandaşlar, kuru otların yoğun olduğu veya yanıcı maddelerin bulunduğu bölgeleri belediye ve Orman Genel Müdürlüğü birimlerine bildirmeli, elektrik nakil hatlarının altı temizlenmeyen durumlarını ilgili kurumlara iletmelidir. Yangın riski taşıyan noktaların izlenmesi ve kamusal denetimler de yangınların önüne geçebilir veya etkilerini azaltabilir.

İhbar hattı

Vatandaşlar, herhangi bir olumsuz durumda 112 Acil Çağrı Merkezi ve Orman Yangın İhbar Hattı ALO 177'yi aramalıdır.