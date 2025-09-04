Türkiye'nin önemli demir çelik şirketlerinden Akay Grup, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için üç aylık geçici mühlet kararı verdi ve icra ile haciz işlemlerini durdurdu.

Mahkemeden geçici mühlet kararı

Akay Grup Peyzaj Metal İnşaat Sanayi ve TransformerTank Metal Elektrik Makina İhracat İthalat Sanayi şirketlerinin açtığı konkordato davasında, mahkeme 29 Ağustos 2025 tarihinde üç aylık geçici mühlet kararı aldı. Karara göre şirketlerin taşınır ve taşınmaz mallarının üçüncü kişilere devri yasaklandı; rehin ve kefalet işlemleri mahkeme izni olmadan yapılamayacak.

İcra ve haciz işlemleri durduruldu

İcra ve İflas Kanunu’nun 288/1 maddesi gereği, geçici mühlet süresince borçlular aleyhine yürütülen tüm icra, iflas ve haciz işlemleri durduruldu. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de uygulanmayacak. Ancak imtiyazlı ve rehinli alacaklar bu tedbirlerin dışında tutuluyor.

Konkordato komiseri atandı

Mahkeme, geçici mühlet süresince görev yapacak bir konkordato komiseri atadı. Alacaklı olduğunu iddia eden kişiler, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde mahkemeye dilekçe ile başvurarak konkordato talebine itiraz edebilecek.