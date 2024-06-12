Türkiye'nin yer hareketleri uzay teknolojileri kullanılarak gözlemlenirken deprem açısından en riskli iller belli oldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, geçmiş depremleri ve yer hareketlerini inceleyen bir yazılım geliştirdiklerini açıkladı. Bu yazılım, uzay teknolojileri ve uydu verilerini kullanarak Türkiye'deki fay hatlarının hareketlerini izleyebiliyor.

Kutoğlu, aktif fay hatlarının yüksek gerilim değerlerine sahip noktalarda 'sıcak bölgeler' oluşturduğunu ve geçmişteki depremlerin bazılarının bu bölgelerde meydana geldiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye genelindeki fayların yıllık hareket hızlarını belirleyerek geçmişteki depremlerle ilişkilendirdiklerinde, potansiyel olarak riskli bölgelerin belirlenebildiğini söyledi.

İzmir ve çevresi yüksek gerilimli hatlara sahip

Özellikle İzmir ve çevresindeki fay hatlarının yüksek gerilim değerlerine sahip olduğunu vurgulayan Kutoğlu, bu bölgelerde 6'dan büyük, hatta 7'ye varan büyüklükte depremlerin meydana gelebileceğini ifade etti. Bununla birlikte, Marmara Denizi çevresindeki fayların da hareketli olduğunu ve Ege Bölgesi'nde deprem riskinin diğer bölgelere göre daha yüksek olduğunu belirtti.

Son olarak, 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede kırılmamış fay hatlarının olduğunu ve bu fay hatlarında enerji aktarımı yaşandığını dile getiren Kutoğlu, özellikle Yedisu ve Marmara'da Pamukova fayında yüksek enerji birikimi olduğunu kaydetti. Bu verilere dayanarak, Ege Bölgesi'nin deprem açısından daha yüksek bir risk altında olduğunu belirtti.