Küresel Asgari Kurumlar Vergisi (KAKV), yıllık 750 milyon Euro üzerinde ciroya sahip çok uluslu şirketlerin, Türkiye'deki vergi oranlarını %15'in altında tutmalarını önleyerek küresel vergi düzenlemesine uyum sağlamayı hedefliyor. Türkiye'de faaliyet gösteren ve büyük çapta uluslararası faaliyetleri olan şirket grupları da bu düzenlemeden etkilenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e göre, Türkiye'de yaklaşık 2,134 çok uluslu firma bu kapsamda değerlendirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2024 Yılı Kanun Çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Sunumu'na göre, Türkiye merkezli 57 şirket grubunun yurt dışında toplam 1,848 işletmesi bulunmaktadır. Küresel Asgari Kurumlar Vergisi (KAKV) çerçevesinde, bu şirketlerin yurt dışındaki iştirakleri, bağlı şirketleri veya şubeleri eğer %15'ten daha düşük bir vergi oranıyla vergilendirilmişse, Türk Gelir İdaresi bu farkı Türkiye'de tahsil edecek.