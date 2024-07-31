Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın iş birliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre, Haziran 2024'te dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artarak 5 milyar 871 milyon dolara ulaştı. İhracat ve ithalat kalemlerinde gözlemlenen düşüşler, dış ticaret dengesindeki bozulmanın sebepleri arasında yer alıyor.

Haziran Ayı İhracat ve İthalat: Haziran 2024'te Türkiye'nin ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolara geriledi.

Ocak-Haziran Dönemi: 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise ihracat yüzde 2,6 artarak 126 milyar 278 milyon dolara, ithalat ise yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolara ulaştı.

Enerji ve altın hariç veriler

Enerji ve Altın Hariç İhracat ve İthalat: Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 9,4 azalarak 17 milyar 584 milyon dolara geriledi. Enerji ve parasal olmayan altın hariç ithalat ise yüzde 2,7 azalarak 19 milyar 308 milyon dolara düştü. Bu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 6,0 azalarak 36 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ve Altın Hariç Dış Ticaret Açığı: Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Haziran ayında 1 milyar 725 milyon dolar olarak belirlendi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,1 oldu.

Dış ticaret açığı ve karşılama oranı

Açık Artışı: Haziran ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artarak 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2023 Haziran ayında yüzde 79,7 iken, 2024 Haziran ayında yüzde 76,4'e geriledi.

Ocak-Haziran Dönemi: Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalarak 42 milyar 591 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 74,8 oldu.

Sektörler ve ülke bazlı veriler

İmalat Sanayi ve Sektör Payları: Haziran ayında imalat sanayinin ihracattaki payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,6 oldu. İthalatta ise ara mallarının payı yüzde 69,7, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,3 olarak gerçekleşti.

İhracatta İlk Sıralar: Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 555 milyon dolar olurken, ABD ve Birleşik Krallık diğer yüksek ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı.

İthalatta İlk Sıralar: İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 394 milyon dolar olarak belirlendi.

Mevsim ve Takvim Etkileri: Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Haziran ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 7,5 azalırken, ithalat yüzde 2,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7, ithalat ise yüzde 1,2 arttı.

Yüksek Teknoloji Ürünleri: Haziran ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 4,1, ithalattaki payı ise yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.

Özel Ticaret Sistemi: Özel ticaret sistemine göre Haziran ayında ihracat 17 milyar 128 milyon dolar, ithalat ise 22 milyar 731 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı yüzde 2,6 artarak 5 milyar 603 milyon dolara yükseldi. Ocak-Haziran döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 29,0 azalarak 43 milyar 171 milyon dolara geriledi.