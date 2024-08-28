Temmuz ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 oranında bir azalma göstererek 7,28 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, ihracatın yüzde 13,8 oranında artış gösterdiği, ithalatın ise yüzde 7,8 oranında azaldığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı'nın ortaklaşa açıkladığı geçici dış ticaret verilerine göre, Temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolara ulaştı. Öte yandan, ithalat yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz 2024 dönemi itibarıyla, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış göstererek 148 milyar 738 milyon dolara, ithalat ise yüzde 8,3 azalarak 198 milyar 676 milyon dolara geriledi. Temmuz ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 azalarak 12 milyar 532 milyon dolardan 7 milyar 295 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2023 Temmuz ayında yüzde 61,2 iken, 2024 Temmuz ayında yüzde 75,5'e yükseldi.

Yedi aylık dönemde dış ticaret açığı yüzde 32,4 oranında azalarak 73 milyar 857 milyon dolardan 49 milyar 938 milyon dolara geriledi. Bu süreçte, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 65,9 iken, 2024'ün aynı döneminde yüzde 74,9'a çıktı.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, yüzde 13 artışla 18 milyar 157 milyon dolardan 20 milyar 524 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde, enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 4,2 azalarak 24 milyar 536 milyon dolardan 23 milyar 506 milyon dolara geriledi. Böylece, enerji ve altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 2 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi ise yüzde 3,1 artarak 44 milyar 30 milyon dolara ulaştı. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz ayında yüzde 87,3 olarak belirlendi.