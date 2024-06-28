Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında dokuz ayın en yüksek seviyesine çıkan dış ticaret açığı, mayıs ayında önemli bir düşüş gösterdi. Mayıs ayında dış ticaret açığı, 12 milyar 495 milyon dolardan 6 milyar 502 milyon dolara gerileyerek geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 azaldı.

Kaynak: TÜİK

2023 yılı mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,4 iken, 2024 yılı mayıs ayında bu oran yüzde 78,7'ye yükseldi. Ocak-Mayıs döneminde ise dış ticaret açığı, %34,3 azalışla 56 milyar 33 milyon dolardan 36 milyar 805 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %64,6'dan %74,4'e yükseldi.

İmalat sanayi, Türkiye'nin ihracatında önemli bir paya sahip olmaya devam ediyor. 2024 yılı mayıs ayında imalat sanayinin ihracattaki payı %94,8 olarak kaydedilirken, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü %3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörü ise %1,7 pay aldı. Ocak-Mayıs döneminde ise imalat sanayi %94,2'lik bir payla öne çıkarken, tarım, ormancılık ve balıkçılık %3,7, madencilik ve taşocakçılığı ise %1,6 payla ihracata katkı sağladı.