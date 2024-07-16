Türk Rivierası, Türkiye'nin güneybatı sahil bölgesinde yer alan ve Akdeniz ile Ege Denizi'nin muhteşem kıyılarını kapsayan bir destinasyondur. Bu bölge, doğuda Antalya'dan batıda Çeşme'ye kadar uzanan Toros Dağları tarafından çevrilidir ve binlerce yıllık tarihiyle, doğal güzellikleriyle ve zengin kültürel mirasıyla ünlüdür.

Türk Rivierası boyunca yayılan başlıca yerleşim yerleri arasında Alanya, Antalya, Belek, Bodrum, Çeşme, Fethiye, Kemer, Marmaris gibi turistik merkezler bulunmaktadır. Bu kasabalar, beyaz kumlu plajları, masmavi denizi ve yemyeşil doğasıyla tatilcilerin gözdesidir.

Türk Rivierası, sadece güzellikleriyle değil, aynı zamanda sunduğu çeşitli aktivite ve keşif imkanlarıyla da öne çıkar. Sahil boyunca kamp yapabilir, dalış yapabilir veya tekne turlarıyla keşif gezilerine çıkabilirsiniz. Ayrıca yürüyüş ve bisiklet rotaları da sunan bölge, doğal yaşamı ve manzaraları keşfetmek isteyenler için idealdir.

Bu bölge aynı zamanda zengin bir tarihi mirasa ev sahipliği yapar. Antik kentler, kaleler, limanlar ve tapınaklar gibi birçok tarihi yapı, ziyaretçilere geçmişe yolculuk yapma fırsatı sunar. Her bir köşesi fotoğraf karesi niteliğindedir ve mükemmel bir tatil deneyimi sunar.

Türk Rivierası'nın yemyeşil beldeleri, rüya gibi turkuaz denizleri, koyları ve bozulmamış doğası, stres atmak ve dinlenmek için birebirdir. Doğanın ve tarihin iç içe geçtiği bu muhteşem bölge, tatilseverlerin hayallerini süslemeye devam etmektedir.

1- Antalya

Antalya, Kaputaj Plajı'ndan Konyaaltı, Lara, Altınkum plajlarına; Aspendos Antik Tiyatro'dan Patara, Perge, Myra, Alanya Kalesi gibi zengin tarihi değerlere; Düden, Kurşunlu ve Manavgat şelalelerine ve birçok kanyona ev sahipliği yaparak, havaların ısınmasıyla birlikte turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlardan biridir.

2- Alanya

Alanya, zengin imkanlarıyla misafirperver bir şehirdir. Tarihin derinliklerine yolculuk edebileceğiniz bu bölgede yat turları ve dalış turları gibi doğa etkinliklerine katılabilirsiniz. Alanya Kalesi ve Kızılkule, şehrin mutlaka görülmesi gereken önemli noktaları arasındadır. Dim Mağarası, Kleopatra Plajı, Damlataş Plajı, İncekum Plajı ve Keykubat Plajı ise beldenin en gözde plajlarından bazılarıdır.

Alanya, canlı gece hayatıyla da tanınır. Deniz ürünlerini tatmak ve köy kahvaltısı yapmak da unutulmamalıdır. Uzun kumsalları, doğal güzellikleri ve her bütçeye uygun konaklama seçenekleriyle Alanya, herkesin beğenisini kazanır. Hem deniz tatili hem de kültür turları için ideal bir seçenek olan Alanya, çeşitli bütçelere uygun otel seçenekleri ve Gazipaşa Havalimanı sayesinde kolayca ulaşılabilir bir destinasyondur.

3- Patara

Likya'nın kadim başkenti Patara, Akdeniz'in en eski uygarlıklarından biridir ve eşsiz kum tepeleri ile ünlüdür. Burası, milyonlarca yıldır deniz kaplumbağalarına (Caretta caretta) ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın en uzun kumsalı olarak bilinen 12 kilometrelik Patara Plajı'nda, yavru deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkıp denize doğru koşmalarını gözlemlemek, unutulmaz bir deneyim sunar.

Patara ayrıca, Anadolu'dan Roma'ya gönderilen dünyanın en eski demokratik meclis binasına ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, Aziz Nikolaos'un doğum yeri olarak bilinen Noel Baba'nın da Pataralı olduğu bilinmektedir. Patara'nın çevresindeki Xanthos ve Letoon antik kentleri, Likya uygarlığının önemli izlerini taşıyan ve UNESCO Dünya Mirası Alanları olarak listelenmiş değerli tarihi mekanlardır. Bu antik kentler, zengin tarihi ve kültürel mirası ile ziyaretçilere benzersiz bir yolculuk sunmaktadır.

4- Kekova

Kekova, su altı zenginlikleriyle ünlü, Akdeniz'in gözde duraklarından biridir ve Mavi Yolculuk rotalarının vazgeçilmezidir. Bu güzel Akdeniz kasabasında gezinirken, hediyelik eşya dükkânlarından sevdikleriniz için çeşitli hediyeler satın almayı unutmayın. Türk Rivierası'nın en büyük adası olan Kekova, tekne turlarıyla ziyaret edilebilen Aperlai, Simena (Kaleköy), Theimiusa (Üçağız) ve Batık Şehir gibi antik yerleşimleri barındırır; bu rotalar Mavi Yolculuğunuzu renklendirir.

Akdeniz'in 300 günü güneşli olan ikliminde, binlerce yıllık tarihin hikayelerine tanıklık ederken, Kekova Adası'nın Simena'ya bakan kuzey kıyıları da dikkat çekicidir. Bu kıyılarda, suyun 4-5 metre derinliklerine kadar uzanan antik çağlardan kalan taş merdivenler, ev kalıntıları ve iskeleler gibi depremlerde kısmen suya gömülen uygarlıkların izleri görülebilir.

5- Kaleköy

Likya yerleşimi olan ve sadece deniz yoluyla ulaşılabilen Simena, Kaleköy olarak da bilinir. Kayaya oyularak inşa edilen tiyatro, Simena'nın en etkileyici yapılarından biridir. Kale içinden muhteşem Akdeniz manzaralarını seyredebilirsiniz. Kaleköy'ün geleneksel kahvehanelerinde, yöre halkıyla sohbet ederken keçi sütlü dondurma ve keçiboynuzlu Türk kahvesiyle dinlendirici bir mola geçirebilirsiniz.

6- Demre

Antalya'nın incisi olarak bilinen Demre, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüler. Likya Yolu'nun geçtiği bu ilçe, Akdeniz'in mavi sularını yemyeşil çam ormanlarıyla buluşturur. Doğa ve spor tutkunları için ideal bir destinasyon olan Demre, eşsiz manzaralar ve antik kentlerle dolu Likya Yolu'nda unutulmaz bir deneyim sunar.

Demre, Aziz Nikolaos Kilisesi gibi manevi ve kültürel hazinelerle de tanınır. Tarih ve doğanın iç içe geçtiği bu şirin ilçede, otellerde veya apart evlerde konaklayarak huzurlu bir tatil geçirebilirsiniz. Demre'yi ziyaretinizde Myra Antik Kenti, keşfe başlamak için ideal bir nokta olabilir.

7- Belek

Antalya'nın çeşitli yerlerinde bulunan lüks resort otellerine rağmen, bu tesislerin belirli bölgelerde yoğunlaştığı söylenebilir. Bu bölgelerin başında ise Belek gelir. Gösterişli golf cenneti Belek, Antalya'nın en popüler destinasyonlarından biridir. Bölge, gözlerden uzak tatil beldeleriyle ünlü olup, doğa, spor ve tatil olanaklarına ek olarak zengin alışveriş seçenekleri sunar. Belek'in canlı doğası, zengin bitki örtüsü, çeşitliliği ve iklimi sayesinde onlarca otele ev sahipliği yapar. Ayrıca Belek'teki bazı oteller dünya standartlarında golf tesisleri ve profesyonel spor sahalarıyla donatılmıştır.

8- Kemer

Antalya şehir merkezinin batısında konumlanan Kemer, doğal ve tarihi zenginlikleriyle misafirlerine çeşitli seçenekler sunan bir destinasyondur. Kemer, aynı zamanda lüks resort otellerine ev sahipliği yapar ve Antalya'nın en gözde tatil beldelerinden biridir. Kusursuz plajları, her şey dahil konsepti sunan otelleri, romantik butik otelleri ve turkuaz denizlerde yapılan tekne turlarıyla Kemer, çiftlere geniş bir konaklama seçeneği sunar, masmavi maceralar yaşama fırsatı verir.

9- Side

Side, Türkiye'nin en ünlü antik kentlerinden biridir ve Pamfilya Antik Bölgesi'nde yer alır. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken önemli bir liman kenti olan Side, yarımadanın ilk yerleşim yerlerinden biridir ve tarihi MÖ 7. yüzyıla kadar uzanır. Roma döneminde kültür, bilim ve piskoposluğun merkezi olmuştur. Side, "nar" anlamına gelir ve Apollon ve Athena Tapınakları, Selge Harabeleri ve birçok antik tiyatro gibi tarihi yapılarla ünlüdür. Özellikle sütunlu kemerler üzerine inşa edilen tiyatro, bölgenin en büyük yapılarından biridir. Side'de mavi bayraklı plajlarda yüzebilir, tekne ve yat turlarına katılabilir ve berrak koylarda Akdeniz'in serin sularının tadını çıkarabilirsiniz.

10- Kaputaş

Antalya'nın batısında, Kaş yakınlarında bulunan Kaputaş Plajı, yıllar içinde pek çok turizm tanıtım afişine konu olmuş ve yerli ile yabancı turistlerin gözdesi haline gelmiştir. Bu bölge, sadece büyük resort otellerin bulunduğu ve kitle turizminin yaygın olduğu bir yer değil; aynı zamanda küçük ve samimi butik otellerin de bulunduğu bir alandır. V şeklindeki geçidin her iki yanında yükselen uzun kayalıklar arasındaki ana yoldan aşağıya inen dar merdivenlerden sahile ulaşabilirsiniz. Kaputaş Plajı'nın manzarası, zorlu coğrafyasına rağmen tablo gibi güzellik sunar ve kesinlikle görülmeye değerdir.

11- Kaleiçi

Kaleiçi, Antalya'nın kalbidir ve sahil kenarında bulunur. Tarihi dokusu korunan eski şehre girmeden önce sizi Hadrian Kapısı karşılar, bu görkemli kapı yaklaşık 2000 yıl önce Roma İmparatoru Hadrian'ın kenti ziyareti anısına inşa edilmiştir. Antik surların giriş kapılarından biri olan bu yapıdan geçerken büyülenirsiniz. Kapıdan içeri adım attığınızda tarihi dar sokaklar ve surlarla çevrili bir atmosfer sizi karşılar, adeta zaman tünelinde yolculuk yapmış gibi hissedersiniz. Yollar sizi antik bir Roma limanı olan yat limanına götürür ve isterseniz asansörle limana inebilirsiniz.

Kaleiçi'nin yakınlarında bulunan Antalya Arkeoloji Müzesi ve dünyanın en büyük tünel akvaryumu olan Antalya Akvaryumu'nu ziyaret etmeyi unutmayın. Lara Plajı olarak da bilinen Altınkum, geniş kumsalı ve ince kumlarıyla sizi Akdeniz'in sularına bırakmak için mükemmel bir seçenektir. Ayrıca mavi bayraklı ve çakıl taşlı Konyaaltı Plajı'nda da keyifli bir gün geçirebilirsiniz, bu plaj Antalya'nın en popüler plajlarından biridir.

12- Likya Yolu

Likya Yolu, Akdeniz'in sonsuz mavisini yemyeşil ormanlarla buluşturarak görüntüsü büyüleyen bir yolculuk sunar. Antik kentleri, inci gibi koyları ve muhteşem manzaralarıyla geçmişle günümüz arasında bir köprü görevi görür. Fethiye'den Antalya'ya kadar uzanan bu 535 kilometrelik yol boyunca kamp alanlarından pansiyonlara ve bungalovlara kadar çeşitli konaklama seçenekleri bulabilirsiniz. Likya Yolu genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında tercih edilir, bu dönemlerde doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Doğanın tam kalbinde kamp yapabilir, yol boyunca bulunan sahillerde Akdeniz'in berrak sularında yüzebilirsiniz. Kumluca ilçesi, Gelidonya Burnu'ndaki Gelidonya Feneri de yol üzerinde mutlaka görülmesi gereken önemli noktalardan biridir.

13- Phaselis Antik Kenti

Antalya'dan geçen herkes için Phaselis Antik Kenti kesinlikle görülmesi gereken bir yer! Bu bölgedeki antik kent, mağaraları ve bozulmamış koylarıyla ziyaretçilere zengin keşifler sunuyor. Phaselis, döneminin en önemli liman kenti olmasıyla dikkat çekiyor ve göz alıcı güzellikteki atmosferiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Tarihin doğayla iç içe geçtiği bu noktada, serin sulara atlayarak tarihi bir deneyim yaşayabilirsiniz. Türk Rivierası'nda antik bir şehrin kalbinde yüzmek, hayatınızda bir kez yaşayabileceğiniz özel bir deneyim olacaktır.

14- İztuzu

Dalyan'dan teknelerle seyahat ederek, sazlıklar arasından kıvrıla kıvrıla ulaşılan 7 kilometrelik kanalın sonunda altın rengindeki İztuzu Plajı sizi karşılıyor. Dünyanın en ünlü ve özel sahillerinden biri olan İztuzu, caretta carettaların koruma altında olan yumurtlama bölgesi olarak biliniyor. Plaj, 6 kilometre uzunluğunda ve baştan sona yürümek, turistler için keyifli bir etkinlik. Yapı olmayan ve doğal yapısını yıllardır koruyan İztuzu'na karadan ve denizden kolayca ulaşım sağlanabiliyor.

15- Çeşme

Çeşme, şifalı suları, mavi bayraklı plajları, balık restoranları, ünlü Alaçatı sokakları ve marinasıyla tatilcilerin gözdesi haline gelmiş bir destinasyondur. İlçe merkezi ve Alaçatı'da geniş bir konaklama seçeneği sunan Çeşme otelleri, her bütçeye uygun alternatiflerle doludur ve sezon boyunca yoğun ilgi görür. İlçede bulunan 2 km uzunluğundaki Ilıca Halk Plajı, Altınkum Plajı, Tekke Plajı ve Ayayorgi Koyu, denize girmek için tercih edebileceğiniz başlıca plajlardan sadece bazılarıdır.

Alaçatı'da yer alan tarihi yel değirmenleri, yöresel pazarı, Çeşme Marina, Çeşme Kalesi ve Çiftlik Koyu ise Çeşme ziyaretinde mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır. Günübirlik tekne gezintisi yaparak, koylarıyla ünlü Eşek Adası'na gidip, su altı ve su sporlarıyla vakit geçirebilirsiniz. Tekneyle sadece bir saat uzaklıktaki Eşek Adası, kuzey rüzgarlarından korunaklı oluşuyla su aktiviteleri için ideal bir yerdir.

Öğle yemeği için Çeşme'nin en eski mekanlarından biri olan İmren Lokantası, çarşıdaki leziz tencere yemekleri ve zeytinyağlılarıyla meşhurdur. Burada geleneksel lezzetleri deneyerek tatilinizi daha da keyifli hale getirebilirsiniz.

16- Datça

Muğla'ya sadece 2 saatlik mesafede bulunan Datça, doğal güzellikleri, sakin kıyıları ve çeşitli konaklama seçenekleri ile yaz tatili için ideal bir destinasyondur. Palamutbükü, Ovabükü, Hayıtbükü, Kargı Koyu, Kızılbük ve Knidos Antik Kenti gibi birbirinden güzel noktalarıyla Datça, denize girmek için harika seçenekler sunar.

Eski Datça sokaklarında dolaşmak, tekne turlarına katılmak ve tarihi Knidos Antik Kenti'ni ziyaret etmek, Datça'da geçireceğiniz zamanı daha da keyifli hale getirecek aktiviteler arasındadır. Datça'nın koylarını daha rahat keşfetmek isterseniz araç kiralama seçeneği de bulunmaktadır.

17- Marmaris

Marmaris, eski çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve günümüzde ünlü tatil rotalarına sahiptir; İçmeler, Turunç, Selimiye, Bördübet, Hisarönü bunlardan bazılarıdır. Merkezde Marmaris Kalesi ve Arkeoloji Müzesi gibi önemli tarihi yerleri ziyaret edebilirsiniz. Mavi ve yeşilin muhteşem buluştuğu ilçelerden biri olan Marmaris, eylül ayında kalabalıktan uzak, huzurlu bir tatil için ideal bir yerdir. Özellikle Turunç mahallesi, hem benzersiz denizi hem de sakin atmosferiyle kesinlikle görülmesi gereken yerler arasındadır.

18- Kalkan

Kalkan, Kaş'a bağlı bir tatil beldesi olup, huzurlu atmosferi, benzersiz koyları, panoramik deniz manzaralı butik otelleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülemektedir. Kaş merkezine sadece 20 km uzaklıkta bulunan Kalkan, huzurlu bir ortam sunar. Kalkan'da geçireceğiniz zamanı değerlendirmek için Kaş merkezi, Kaputaş Plajı, Patara Plajı ve Antik Kenti'ni ziyaret ederek keyifli bir Kaş-Kalkan turu yapabilirsiniz. Kalkan merkezinde daha fazla vakit geçirmek isteyenler ise yüzmek için ünlü Kışla Koyu, Kalamar Koyu veya Kalkan Koyu'na gidebilirler. Kalkan tekne turu da bölgede kesinlikle yapılması gereken aktivitelerden biridir.

19- Göcek

Ülkemizde mavi yolculuk denince ilk akla gelen yerlerden biri olan Göcek, gizli kalmış yüzlerce özel koya ev sahipliği yapmaktadır. Göcek Marina, Göcek D-Marin, İnlice Plajı ve Günlüklü Plajı, Göcek merkezinden ulaşabileceğiniz başlıca destinasyonlardır. Ancak Bedri Rahmi Koyu, Kleopatra Hamamı Koyu, Sarsala Koyu ve Ekincik Koyu gibi birçok koyu içeren tekne turlarıyla maviliklerin keyfini daha uzun süre çıkarabilirsiniz. Göcek’te konaklamak için birçok alternatif arasından size en uygun olanı seçerek mavinin en güzel halini yaşayabilirsiniz.

20- Fethiye

Ülkemizde mavi yolculuk denince ilk akla gelen yerlerden biri olan Göcek, gizli kalmış yüzlerce özel koya ev sahipliği yapmaktadır. Göcek Marina, Göcek D-Marin, İnlice Plajı ve Günlüklü Plajı, Göcek merkezinden ulaşabileceğiniz başlıca destinasyonlardır. Ancak Bedri Rahmi Koyu, Kleopatra Hamamı Koyu, Sarsala Koyu ve Ekincik Koyu gibi birçok koyu içeren tekne turlarıyla maviliklerin keyfini daha uzun süre çıkarabilirsiniz. Göcek’te konaklamak için birçok alternatif arasından size en uygun olanı seçerek mavinin en güzel halini yaşayabilirsiniz.

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21- Kaş

Kaş, adına şarkılar yazılan, dinlenmek kadar eğlenmek için de tercih edilen, dar sokakları ve samimi insanlarıyla sizi içine çeken, şirin kelimesiyle anılmayı sonuna kadar hak eden küçük bir ilçe. Antalya’nın batısında yer alır ve yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği tatil beldelerinden biridir. Eylül ayında ise daha sakin ve keyifli bir tatil için ideal bir destinasyondur.

Kaş, ünlü plajlarıyla tanınır. Kaputaş Plajı dünyaca ünlü plajlarımız arasında yer alırken, Patara ve Akçagerme plajları da sıklıkla tercih edilen noktalardır. Kaş, zengin aktivite seçenekleri sunar. Bunların en popüleri, limandan kalkan teknelerle turkuaz renkli sakin koyları ziyaret etmektir. Bu sakin koylar, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en popüler dalış noktalarına ev sahipliği yapar. Kanyon, Dimitri (Pamuk) Batığı, Besmi Adası, Büyük Mağara, Uçanbalık Bankosu ve Limanağzı, Kaş’ın en bilinen dalış noktaları arasında yer alır.

22- Kuşadası

Eylül ayında denize girmek için ideal olan Aydın'ın en güzel ilçelerinden biri olan Kuşadası, farklı konseptlerdeki 5 yıldızlı otelleriyle keyifli bir tatil yapmak isteyenlere kesinlikle önerilir.

23- Bodrum

Muğla'nın şirin kasabası Bodrum, doğa harikası plajları, muhteşem denizi, güneşi, rüzgarı, insanı, restoranları ve deniziyle harika bir tatili sunar. Bütün sezon kalabalık olan bu şehirden her mevsimde denize girebilirsiniz. Bodrum Kalesi, Sualtı Arkeoloji Müzesi, Antik Tiyatro, Gümüşlük koyundaki Tavşan Adası ve Pedesa Antik Kenti gibi gezilmesi gereken birçok yer bulunmaktadır. Bodrum, özellikle de tatilcilerin evlerine dönmeye başladığı eylül ayında sakin bir tatil beldesi olur. Hem suyun hala ılık olması hem de ortamın huzurlu olması, eylül ayında Bodrum'u unutulmaz kılar. Ortakent Halk, Yalıkavak Halk, Bitez ve Bardakçı Koyu plajları, denizin keyfini çıkarabileceğiniz en güzel yerler arasında bulunuyor.

24- Dalyan

Dalyan'ın büyüleyiciliğini duymuşsunuzdur muhtemelen. Köyceğiz Gölü'nü denize bağlayan kanalın kıyısında yer alır Dalyan. Bu kasabada keşfedecek ve yapacak çok şey bulabilirsiniz. Dalyan gerçekten sevimli bir yerdir. Dalaman Havalimanı'ndan indikten sadece 28 dakika sonra Dalyan'a ulaşabilirsiniz ve burada ihtiyacınız olan her şeyi mağazalarda bulabilir, muhteşem manzaralı restoranlarda yemek yiyebilirsiniz. Dalyan, Güney kasabalarından farklı bir tatil tarzı sunar. Doğası zaten bir başka güzellikte. Dalyan Nehri'nin sakin suları, yeşil dağlar, sağ tarafta oyulmuş mezarlar, tekneler ve sessizliği bozmak istemeyen huzurlu insanlar etrafı sarmış. Dalyan, sessiz ve sakin bir dinlenme için muhteşem bir seçenek sunar, özellikle doğal manzaralarla huzur arayanlar için.