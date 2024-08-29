Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yayımladığı rapora göre, ithalat miktarı yaklaşık 2 milyar 314 milyon 930 bin metreküpe gerileyerek yüzde 0,75 düştü. Bu dönemde en fazla ithalat Azerbaycan'dan gerçekleşti. Konutlardaki doğal gaz tüketiminde ise büyük bir azalma gözlemlendi.

İthalat detayları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam doğal gaz ithalatı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,75 azalarak 2 milyar 314 milyon 930 bin metreküp oldu. İthalatın 1 milyar 950 milyon 830 bin metreküpü boru hatlarıyla, 364 milyon 100 bin metreküpü ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Azerbaycan, haziran ayında Türkiye'ye en fazla doğal gaz tedarik eden ülke olarak öne çıktı ve 996 milyon 950 bin metreküp ithalat sağladı. Bunu 651 milyon 430 bin metreküp ile İran ve 302 milyon 450 bin metreküp ile Rusya takip etti. Cezayir’den ise 364 milyon 100 bin metreküp LNG ithal edildi.

Doğal gaz tüketimi ve stok durumu

Türkiye'de toplam doğal gaz tüketimi haziranda yıllık bazda yüzde 8,6 artarak 2 milyar 734 milyon 200 bin metreküpe yükseldi. Ancak, konutlarda doğal gaz tüketimi yüzde 29,3 azalarak 17 milyon 490 bin metreküpe geriledi. Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi ise yüzde 1 artışla 916 milyon 420 bin metreküp olarak kaydedildi. Elektrik santrallerindeki tüketim ise yüzde 113,1 artışla 805 milyon 350 bin metreküpe çıktı.

Doğal gaz stokları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,8 düşüşle yaklaşık 3 milyar 446 milyon 230 bin metreküp oldu. Bu stok miktarının yaklaşık 3 milyar 202 milyon 530 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 243 milyon 710 bin metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.