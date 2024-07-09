Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı "Dünya Nüfus Günü 2024" bültenine göre, Türkiye 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla dünya genelinde 18. sırada yer alıyor. Ülkenin toplam nüfusundan yüzde 1,1 pay aldığı belirtilirken, çocuk ve genç nüfus oranlarının da dikkat çektiği vurgulandı.

Çocuk ve Genç Nüfus Oranları

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26 olduğu ve dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı tespit edildi. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarıyla karşılaştırıldığında, Türkiye'nin bu oranın üzerinde olduğu görüldü.

Genç Nüfus Oranı

Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 15,1 olduğu ve dünya genç nüfus ortalamasının hemen altında kaldığı belirtildi. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarıyla karşılaştırıldığında, Türkiye'nin bu oranın üzerinde olduğu ifade edildi.

Yaşlı Nüfus Oranı

Ülkenin yaşlı nüfus oranının yüzde 10,2 olduğu ve dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde olduğu belirtildi. AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarıyla kıyaslandığında, Türkiye'nin bu oranın altında kaldığı vurgulandı.

Toplam Doğurganlık Hızı

Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1,51 çocukla dünya ortalamasının altında olduğu ve AB üyesi 27 ülke ortalamasının da altında kaldığı ifade edildi. Bu veriler, Türkiye'nin demografik yapısını ve uluslararası karşılaştırmalarını detaylandırıyor, önemli demografik göstergeleri ortaya koyuyor.