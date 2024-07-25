Türkiye'nin Döner Hamlesi Almanya'da Kriz Yarattı

Türkiye'nin döneri Avrupa Birliği'nde (AB) "geleneksel ürün adı" (TGS) olarak tescil ettirmek için yaptığı başvuru, Almanya'da geniş çapta tartışma yarattı. Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı, başvurunun kabul edilmesi halinde ekonomik etkilerinin büyük olacağını belirtti. Almanya'daki döner üretimi ve sektörü bu başvurunun sonucuna göre yeniden şekillenecek.

Türkiye'nin TGS başvurusu ve Alman tepkisi

Türkiye'den bir üretici derneği, dönerin geleneksel ürün olarak tescil edilmesi için AB'ye başvuruda bulundu. Bu girişim Almanya'da tepkiyle karşılandı. Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı, başvurunun kabul edilmesi durumunda büyük ekonomik etkiler olacağını vurguladı. AB'ye yapılan başvuruda, dönerde hangi etlerin kullanılabileceğine dair standartlar net bir şekilde belirlenmiş durumda.

Döner üretiminde standartlar

Başvuruya göre dönerde dana ve genç sığır (3 yaşına kadar) eti ile hindi eti yer almıyor. Almanya'da ise döner üretiminde genç hayvanların eti ve hindi eti kullanılıyor. Eğer AB, Türkiye'nin TGS tescilini onaylarsa, Almanya'daki döner üretimi de bu yeni standartlara göre düzenlenecek.

Ekonomik etkiler ve muhtemel değişiklikler

Almanya'daki döner üreticileri, Türkiye'nin belirlediği yeni tariflere göre üretim yapmak zorunda kalacak. Daha yaşlı hayvan etinin kullanılması, ekstra bakım maliyetleri nedeniyle döner fiyatlarını yükseltebilir. Standartlara uyulmadığı takdirde, ürün "döner" adıyla satılamayacak ve farklı bir isimle pazarlanmak zorunda kalınacak. "Döner" yerine "dönen şiş" gibi alternatif isimler kullanılabilir.