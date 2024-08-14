Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA), Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Derneği (DÜRED) ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) iş birliğiyle hazırlanan "Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Yol Haritası ve Sanayi Envanteri" raporu, Türkiye’nin denizüstü rüzgâr enerjisinde sahip olduğu potansiyeli değerlendiren önemli bir kaynak olarak dikkat çekiyor. İzmir Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle hazırlanan bu rapor, sektördeki firmaların ve yetkinliklerinin belgelenmesi açısından kritik bir öneme sahip.

Türkiye’nin potansiyeli

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, Türkiye'nin denizüstü rüzgâr enerjisi alanında büyük bir potansiyel taşıdığını ve bu potansiyelin harekete geçirilmesinde envanterin önemine dikkat çekti. Kalaycı, “Türkiye, karasal rüzgâr enerjisinde 26 yılda 12 bin Megavat (MW) kurulu güce ulaştı ve dünya sıralamasında beşinci sırada yer aldı. Ancak denizüstü rüzgâr enerjisinde henüz sıfır noktasındayız. 2035 yılına kadar rüzgâr enerjisinde 29 bin 600 MW seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz ve denizüstü rüzgâr enerjisi bu hedefin sadece 5 bin MW’ını kapsayacak” dedi.

Sanayi envanteri ve içeriği

Raporda, Deniz Araştırmaları, Deniz İnşaat Mühendisliği, Yüzer Temel Üretimi, Rüzgâr Türbini Üretimi, Kule Üretimi, Türbin Aksam Üretimi, Kompozit Üretimi, Sertifikasyon, Üniversiteler ve Araştırma Kurumları gibi başlıklarda birçok şirket ve kuruluşun bilgileri yer alıyor. Bu envanter, Türkiye'nin denizüstü rüzgâr enerjisi sanayisinde görev alabilecek firmaları ve yetkinliklerini detaylı bir şekilde dokümante ediyor.

İzmir’in rüzgâr enerjisindeki rolü

Alper Kalaycı, İzmir’in rüzgâr enerjisi alanında önemli bir merkez olduğunu belirtti. “İzmir, Türkiye’deki üç türbin kanadı fabrikasının tamamına, yedi kule fabrikasının dörtüne ve iki döküm tesisinden birisine ev sahipliği yapıyor. Bu başarıyı denizüstü rüzgâr enerjisinde de göstermeye hazırız. Çandarlı Limanı’nın DRES üretimine odaklanarak Türkiye’nin en önemli üretim ve ihracat merkezi olmasını sağlayabiliriz” diye ekledi.

Küresel ve yerel trendler

2023 yılı itibarıyla, dünya genelinde denizüstü rüzgâr enerjisi kurulu gücü 75,2 GW’a ulaştı. Çin, geçen yıl 6,3 GW’lık bir artışla liderliğini sürdürdü. Avrupa ise 3,8 GW’lık bir artış yaşadı. Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi (GWEC), 2028 yılında denizüstü rüzgâr enerjisi kurulumlarının üç katına çıkmasını bekliyor.

İstihdam ve ithalat bağımlılığı

Denizüstü rüzgâr enerjisi projeleri, karasal rüzgâr enerjisine kıyasla on kat fazla istihdam sağlıyor. Türkiye’nin tersane sektöründeki gücü, denizüstü rüzgâr enerjisinin ekipman üretiminde ve montajında ithalata bağımlılığı azaltıcı bir etken olarak öne çıkıyor. Bu durum, Türk şirketlerinin mühendislik hesaplarını, tasarımlarını ve Ar-Ge faaliyetlerini yerli olarak yapabilmesini mümkün kılıyor.