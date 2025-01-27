Türkiye’nin genel ihracatı %2,6 artış gösterirken, e-ihracat rakamlarında kaydedilen %27,4’lük büyüme dikkat çekti. 2023 yılında 5 milyar dolar olan e-ihracat hacmi, 2024 yılında 6,4 milyar dolara ulaşarak toplam ihracattan %2,6 pay aldı.

Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara sağladığı desteklerle e-ihracatın gelişimine hız kazandırmayı hedefliyor. E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, firmaların bu desteklerden en verimli şekilde faydalanmaları için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

"Birçok hizmet tek bir platform altında"

Ticaret Bakanlığı’nın 2022 yılında başlattığı E-İhracat Destek Programı, bugüne kadar 207 şirket, 2 pazaryeri, 6 perakende e-ticaret sitesi ve 9 e-ihracat konsorsiyumu tarafından kullanıldı. Hasan Önal, Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen E-Kolay İhracat Platformu (E-KİP) hakkında şu bilgileri paylaştı: “E-KİP, e-ihracata adım atmak isteyen ya da yeni pazarlara açılmayı hedefleyen firmalar için yapay zeka destekli bir çözüm sunuyor. Akıllı E-İhracat Robotu, eğitimler, ülke bazlı düzenlemeler, dijital pazarlama stratejileri ve pazar analizi gibi birçok hizmet tek bir platform altında yer alıyor.”

Platform, firmaların pazar dinamiklerine uygun dijital pazarlama araçlarını belirlemesine ve hedef ülkelere yönelik detaylı bilgiye erişmesine olanak tanıyor. Ayrıca lojistik, ödeme yöntemleri, resmi işlemler ve satış yapılacak pazaryerleriyle ilgili kapsamlı içerikler sunuluyor.