Ticaret Bakanlığı, "Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu"nu yayımladı. Raporda, 2023 yılında e-ticaret hacminin 1,85 trilyon TL'ye ulaştığı, işlem sayısının ise 5,87 milyar adet olduğu belirtildi. 2024 yılı için ise hacmin 3,4 trilyon TL’ye, işlem sayısının ise 6,67 milyar adede ulaşması bekleniyor.

Teknoloji ve e-ticaretin büyümesi

Bakanlık açıklamasında, teknolojideki dönüşümün e-ticareti hızlandırdığına vurgu yapıldı. Türkiye'de e-ticaretin toplam ticaret içindeki payı 2023’te yüzde 20,3'e yükseldi. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki e-ticaret payı ise yüzde 33,3 artışla yüzde 6,8 oldu.

Sektörlerin e-ticaret performansı

E-ticaret hacminin yüzde 51'i mal, yüzde 49'u hizmet ticaretinden oluşuyor. Kartlı işlem hacminin yüzde 63'ü mal, yüzde 37'si hizmet kaynaklı. En büyük payı alan sektörler ise beyaz eşya, elektronik ve giyim sektörleri olarak öne çıktı.

İstanbul e-ticaretin merkezinde

Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen e-ticarete uyum endeksine göre, İstanbul, Kayseri, Çorum, İzmir ve Kocaeli en uyumlu iller olarak sıralandı. 2023 yılında Türkiye genelinde e-ticaret yapan işletme sayısı 559 bin 412’ye ulaştı.

Demografik veriler ve tüketici davranışları

E-ticaret yapan işletmelerin yüzde 76'sı şahıs işletmesi, yüzde 21'i limited şirket ve yüzde 3'ü anonim şirket. E-ticaret faaliyetinde bulunan esnafın yüzde 70,5’i erkek, yüzde 29,5’i ise kadın. Yaş grubu olarak en fazla harcamayı 25-36 yaş aralığındaki tüketiciler gerçekleştirdi.

Mobil uygulamalar tercih ediliyor

E-ticaret işlemlerinde mobil uygulamalar yüzde 91 oranında tercih edildi. En fazla işlem 18.00-00.00 saatleri arasında yapıldı.

Kargo teslimat süreleri ve sorunlar

Teslim edilemeyen kargoların en büyük nedeni yüzde 34,13 ile müşterinin gönderiyi kabul etmemesi. En fazla kargo gönderimi ve alımı İstanbul'da gerçekleşti.