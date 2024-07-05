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Somali'de 2017'den beri görev yapan TURKSOM, Somali ordusu mensuplarını eğitmek ve Somali ordusuna destek amacıyla kuruldu.

Desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Mahmud, Türkiye'nin Somali Silahlı Kuvvetleri'ne desteğini övdü.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz gazisi Aslan, Etlik Şehir Hastanesindeki Model Ev'i ziyaret etti:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz gazisi Aslan, Etlik Şehir Hastanesindeki Model Ev'i ziyaret etti:

3 yıl süren eğitimlerini tamamlayan subaylara konuşan Mahmud, ülkelerini savunmada aldıkları görevden ötürü minnettar olduğunu belirtti.

Mogadişu'da düzenlenen törene katılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, eğitimini başarıyla tamamlayan subaylara sertifikalarını takdim etti.

MOGADİŞU (AA) - Somali 'de TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde eğitim alan Somalili deniz, kara ve hava kuvvetleri subayları, düzenlenen törenle göreve başladı.

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