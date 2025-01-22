Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin verilerine göre, ülke genelinde dün günlük bazda 1 milyon 21 bin 594 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı dönemde, tüketim miktarı 1 milyon 14 bin 315 megavatsaat olarak kaydedildi.

Günlük elektrik tüketimi saatlik dağılımı

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 884 megavatsaatle 12.00’de, en düşük tüketim ise 33 bin 666 megavatsaatle 05.00’te gerçekleşti. Bu veriler, elektrik kullanımının gün içindeki değişimini açıkça ortaya koyuyor.

Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada

Üretim kaynakları arasında doğal gaz santralleri yüzde 31,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti. Bu dağılım, enerji üretiminde fosil yakıtların önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Elektrik ihracatı ve ithalatı

Türkiye, dün toplam 7 bin 657 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 371 megavatsaat elektrik ithal etti. Bu rakamlar, Türkiye’nin enerji ticaretindeki dengelerini yansıtıyor.