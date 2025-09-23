Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen en başarılı rahvan atları, 28 Eylül Pazar günü Seyrek Arena’da düzenlenecek 11. Geleneksel Rahvan At Yarışlarında kıyasıya mücadele edecek.

Yaklaşık 200 at ve binicinin katılması beklenen yarışlar, saat 11.00’de başlayacak ve 13 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Menemenliler, hem sporun hem de kültürün iç içe geçtiği bu büyük organizasyonda keyifli bir gün geçirecek.

Yarışlara katılmak isteyen vatandaşlar için Menemen Belediyesi ücretsiz servisler de düzenleyecek. Menemen İZBAN İstasyonu, Kubilay İlkokulu önü ve belde merkezlerinden saat başı hareket edecek ring seferlerle izleyiciler Seyrek Arena’ya taşınacak.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yarışların yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu vurguladı:

“Tarih boyunca at üstünde büyük zaferler kazanmış, atı ilk evcilleştiren millet olma özelliğini taşıyoruz. Biz de bu değerli geleneği yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için rahvan at yarışlarımızı düzenliyoruz. Çocuklarımızın atı tanıyıp sevmesi, bu kültürü benimsemesi çok önemli. 11. Geleneksel Rahvan At Yarışlarımızda dostluğun, heyecanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini hep birlikte yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi Seyrek Arena’ya bekliyoruz.”