Türkiye'nin en borçlu, en döviz ve altın zengini şehirleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 2024 yılına ait dokuz aylık verileriyle belirlendi.

İşte detaylı liste...

Türkiye'nin en borçlu 10 şehri:

İstanbul - 10.1 milyar TL İzmir - 3.2 milyar TL Ankara - 3.1 milyar TL Bursa - 1.7 milyar TL Antalya - 1.7 milyar TL Adana - 1.7 milyar TL Kocaeli - 1.2 milyar TL Mersin - 1.1 milyar TL Gaziantep - 1 milyar TL

Türkiye'nin en fazla mevduata sahip 5 ili:

İstanbul - 7.3 trilyon TL Ankara - 2.3 trilyon TL İzmir - 930.6 milyar TL Antalya - 561.7 milyar TL Bursa - 444.7 milyar TL

Türkiye'nin döviz zengini 10 ili:

Aksaray - Yüzde 49 Bingöl - Yüzde 48 Elazığ - Yüzde 47 Yozgat - Yüzde 46 Bayburt - Yüzde 46 Karaman - Yüzde 46 Nevşehir - Yüzde 45 Kütahya - Yüzde 44 Gümüşhane - Yüzde 44 Çorum - Yüzde 43

Altın mevduatında en zengin şehirler:

İstanbul - 439.7 milyar TL Ankara - 149 milyar TL İzmir - 78.9 milyar TL