Türkiye'nin en borçlu, en döviz ve altın zengini şehirleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 2024 yılına ait dokuz aylık verileriyle belirlendi.
İşte detaylı liste...
Türkiye'nin en borçlu 10 şehri:
- İstanbul - 10.1 milyar TL
- İzmir - 3.2 milyar TL
- Ankara - 3.1 milyar TL
- Bursa - 1.7 milyar TL
- Antalya - 1.7 milyar TL
- Adana - 1.7 milyar TL
- Kocaeli - 1.2 milyar TL
- Mersin - 1.1 milyar TL
- Gaziantep - 1 milyar TL
Türkiye'nin en fazla mevduata sahip 5 ili:
- İstanbul - 7.3 trilyon TL
- Ankara - 2.3 trilyon TL
- İzmir - 930.6 milyar TL
- Antalya - 561.7 milyar TL
- Bursa - 444.7 milyar TL
Türkiye'nin döviz zengini 10 ili:
- Aksaray - Yüzde 49
- Bingöl - Yüzde 48
- Elazığ - Yüzde 47
- Yozgat - Yüzde 46
- Bayburt - Yüzde 46
- Karaman - Yüzde 46
- Nevşehir - Yüzde 45
- Kütahya - Yüzde 44
- Gümüşhane - Yüzde 44
- Çorum - Yüzde 43
Altın mevduatında en zengin şehirler:
- İstanbul - 439.7 milyar TL
- Ankara - 149 milyar TL
- İzmir - 78.9 milyar TL
Kaynak: HABER MERKEZİ