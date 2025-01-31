6 milyar dolarlık arazi davasında karar: "Tüm inşaat projeleri durabilir" 6 milyar dolarlık arazi davasında karar: "Tüm inşaat projeleri durabilir"

Türkiye'nin en borçlu, en döviz ve altın zengini şehirleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 2024 yılına ait dokuz aylık verileriyle belirlendi.

İşte detaylı liste...

Türkiye'nin En Borçlu Şehirleri Belli Oldu

Türkiye'nin en borçlu 10 şehri:

  1. İstanbul - 10.1 milyar TL
  2. İzmir - 3.2 milyar TL
  3. Ankara - 3.1 milyar TL
  4. Bursa - 1.7 milyar TL
  5. Antalya - 1.7 milyar TL
  6. Adana - 1.7 milyar TL
  7. Kocaeli - 1.2 milyar TL
  8. Mersin - 1.1 milyar TL
  9. Gaziantep - 1 milyar TL

Türkiye'nin en fazla mevduata sahip 5 ili:

  1. İstanbul - 7.3 trilyon TL
  2. Ankara - 2.3 trilyon TL
  3. İzmir - 930.6 milyar TL
  4. Antalya - 561.7 milyar TL
  5. Bursa - 444.7 milyar TL

Türkiye'nin döviz zengini 10 ili:

  1. Aksaray - Yüzde 49
  2. Bingöl - Yüzde 48
  3. Elazığ - Yüzde 47
  4. Yozgat - Yüzde 46
  5. Bayburt - Yüzde 46
  6. Karaman - Yüzde 46
  7. Nevşehir - Yüzde 45
  8. Kütahya - Yüzde 44
  9. Gümüşhane - Yüzde 44
  10. Çorum - Yüzde 43

Altın mevduatında en zengin şehirler:

  1. İstanbul - 439.7 milyar TL
  2. Ankara - 149 milyar TL
  3. İzmir - 78.9 milyar TL
Kaynak: HABER MERKEZİ