Türkiye'nin en büyük kripto para borsası BtcTurk'te önemli bir üst düzey değişiklik yaşandı. Yedi yıl boyunca CEO olarak görev yapan Özgür Güneri, bu görevden ayrıldı. BtcTurk Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Tibuk, CEO'luk görevini devraldığını duyurdu. Bu değişikliğin BtcTurk'ün gelecek planları üzerindeki etkisi büyük merak uyandırıyor.

CEO değişikliği ve gelecek planları

Kerem Tibuk, CEO'luk görevini devralmasının ardından yaptığı açıklamada, bu durumun ileride değişebileceğini belirtti. Tibuk, BtcTurk'ün Latin Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik bölgelerinde kriptoyla ilgilenen ülkeleri hedef alarak küresel bir kripto para borsası başlatmayı planladığını ifade etti. Bu stratejik hamle, BtcTurk'ün uluslararası alanda büyüme hedeflerini ortaya koyuyor.

Eski CEO Özgür Güneri, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, gelecekte daha çok yurt dışı iş birlikleri ve küresel konularla ilgileneceğini söyledi. Güneri, BtcTurk'teki yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edecek.

Siber saldırı ile ilgisi yok

Tibuk ve Güneri, CEO değişikliğinin Haziran ayında meydana gelen siber saldırıyla ilgili olmadığını belirtti. BtcTurk, siber güvenlik önlemlerini artırarak kullanıcıların güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

BtcTurk'ün küresel vizyonu

BtcTurk, Türkiye'deki lider konumunu uluslararası alanda da sürdürmek için büyük adımlar atmaya hazırlanıyor. Tibuk'un CEO'luk görevini üstlenmesiyle birlikte, şirketin küresel genişleme stratejisi hız kazanacak. Latin Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik bölgeleri, kripto para borsalarının hızla büyüdüğü ve potansiyel olarak büyük pazarlar sunan bölgeler olarak öne çıkıyor.

Özgür Güneri'nin rolü

Özgür Güneri, BtcTurk'teki CEO'luk görevinden ayrılmasının ardından, yurt dışı iş birlikleri ve küresel stratejilere odaklanacağını açıkladı. Güneri'nin küresel deneyimi ve vizyonu, BtcTurk'ün uluslararası alanda büyümesine katkı sağlayacak.