Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi olma özelliği taşıyan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. İstanbul Esenyurt’ta inşa edilen külliye, eğitimde devrim yaratacak özelliklere sahip. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, külliyenin sadece bir eğitim yapısı değil, bilimin ve kültürün temellerinin atılacağı bir ilim yuvası olacağını belirtti.

Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nde eğitim için her şey hazır

Külliye, toplamda 345 derslik, laboratuvarlar, atölyeler ve sosyal donatılarla öğrencilere geniş bir eğitim olanakları sunuyor. Külliye'de 3 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi, 2 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi, 1 Spor Lisesi gibi birçok farklı okul ve özel eğitim imkânları yer alıyor. Ayrıca, 600 kişilik cami, kapalı spor salonları, açık spor sahaları, kütüphane ve amfi tiyatro da külliyede bulunan diğer önemli donatılar arasında.

Bilim ve teknolojide yüksek standartlar

Külliye’nin bilimsel altyapısı da oldukça dikkat çekici. 2 fizik laboratuvarı, 2 biyoloji laboratuvarı, 1 bilgisayar laboratuvarı, görsel sanatlar ve müzik derslikleri gibi imkanlarla öğrencilerin farklı alanlarda gelişmesi hedefleniyor. Ayrıca, Esenyurt Külliyesi, 147 kişilik bir planetaryuma da ev sahipliği yapacak. Burada, öğrenciler ve ziyaretçiler, gök cisimlerinin yapay görüntülerini kubbe şeklindeki tavanda görebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, ülkemizin eğitim vizyonuna yön verecek Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışını büyük bir gururla gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliği taşıyan bu külliye, sadece bir eğitim yapısı değil, bilimin, kültürün ve geleceğin temellerinin atıldığı bir ilim yuvası olacaktır."