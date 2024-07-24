2018 yılında 60 bin hektarlık alanı etkileyen ve Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen Manavgat yangınının ardından, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yoğun bir yeniden yeşillendirme çalışması başlattı. Havadan çekilen son görüntüler, yangın sonrası kara tablonun yerini yeniden yeşilin aldığını gösteriyor. Dikilen fidanların büyümesiyle birlikte, bölgede umut verici bir yeniden doğuş süreci yaşanıyor.

Yeşilin Geri Dönüşü

Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, yangının ardından hemen harekete geçtiklerini belirterek, 30 bin hektarlık alanda doğal gençleştirme çalışmaları yaptıklarını ve 20 bin hektarlık alanda ise fidan dikimi ve tohum ekimi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Toplamda 5 milyondan fazla fidanın toprakla buluştuğunu ifade eden Derince, bu fidanların yangına dayanıklı türler olduğunu vurguladı. Fidanların ortalama 50-60 santimetre boyuna ulaştığını belirten Derince, bölgenin eski doğal yapısına kavuşması için uzun vadeli bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Derince, yangınların tekrarını önlemek için sürdürdükleri bilgilendirme faaliyetlerinin önemine değindi. Bölgenin artık kül rengi değil, yeşilin hakim olduğu bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Derince, önümüzdeki yıllarda bölgenin yanmamış gibi görüneceğini öngördüklerini belirtti. Ormanların doğal yaşam ve ekosistem için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Derince, yerel halkın ve ziyaretçilerin bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini ifade etti.