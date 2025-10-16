Türkiye’de vatandaşlar 2025’in ikinci çeyreğinde en çok hangi kısa numarayı aradığını merak ediyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, en çok aranan numara 182 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) olarak kayıtlara geçti.

182 ilk sırada

Üç büyük operatörün verileri, Türkiye’de vatandaşların hastane randevusu almak için MHRS’yi aradığını gösteriyor. Ortalama çağrı süreleri Turkcell’de 267 saniye, TT Mobil’de 271 saniye, Vodafone’da ise 266 saniye oldu.

Diğer sık aranan numaralar

Turkcell ve TT Mobil kullanıcılarının 182’den sonra en çok aradığı kısa numara 112 Acil Çağrı Merkezi olurken, Vodafone’da ikinci sırada 186 Elektrik Arıza Hattı yer aldı. Listeye ayrıca 185 (Su Arıza), 153 (Alo Zabıta/Belediye) ve 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) de girdi.

En uzun ve en kısa görüşmeler

Kısa numaralar arasında en uzun görüşme süresi 170 hattında gerçekleşti. TT Mobil’de ortalama 337 saniye, Vodafone’da 331 saniye olarak kaydedildi. En kısa görüşme ise 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapıldı; Turkcell ve TT Mobil’de 62 saniye, Vodafone’da 76 saniye sürdü.

Avrupa’daki telefon kullanım trendiyle bağlantı

Türkiye, geçtiğimiz günlerde Avrupa’nın en çok telefonla konuşan ülkesi olarak dikkat çekmişti. En sık aranan numara verileri ise vatandaşların öncelikli hizmet noktalarını ortaya koydu.