Dijital müzik platformu Muud, 2024 yılının en çok dinlenen şarkıları ve sanatçılarına dair verilerini paylaştı. Türkiye'nin önde gelen müzik dinleme platformlarından biri olan Muud, kullanıcılarının tercihlerine göre şekillenen bir listeyle müzik dünyasının nabzını tuttu.

Semicenk, yerli müzik listelerinin zirvesinde

2024'ün en çok dinlenen yerli şarkısı, Semicenk'in hit şarkısı oldu. Semicenk, müzikseverlerin gönlünde taht kurarak en çok dinlenen yerli erkek sanatçı sıralamasında da birinci sıraya yerleşti.

Zeynep Bastık, kadın sanatçılar listesinin başında

Yerli kadın sanatçılar arasında ise Zeynep Bastık zirveye yerleşti. 2024 yılı boyunca müzikseverlerin en çok tercih ettiği isimlerden biri olan Bastık, dijital platformlarda büyük bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Eminem ve Billie Eilish, yabancı sanatçılarda zirvede

Yabancı müzik dünyasında ise, Eminem 2024’ün en çok dinlenen erkek sanatçısı oldu. Popüler rap şarkıları ve güçlü sahne performanslarıyla dinleyicilerin ilgisini çeken Eminem, hem eski hem de yeni şarkılarıyla dikkat çekti. Kadın sanatçılar arasında ise Billie Eilish, bir kez daha popülerliğini kanıtladı. Eilish, global müzik piyasasında genç kuşağın en sevilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Popüler çalma listelerinde Türkçe Pop liderliği sürdürüyor

Muud kullanıcıları arasında 2024'te en çok tercih edilen çalma listesi "Türkçe Pop" oldu. Türkçe pop müziği, yıllardır Türk müzik dünyasında önemli bir yer edinmişken, bu yıl da en çok dinlenen müzik kategorisi olarak öne çıktı.

Rap müziğinde BLOK3 ve M Lisa zirveye yerleşti

Rap müziği kategorisinde ise erkek sanatçılardan BLOK3, kadın sanatçılardan ise M Lisa en çok dinlenen isimler arasında yer aldı. Türk rap sahnesinde son yıllarda yükselen bu iki isim, 2024 yılında da dinleyicilerinin favorileri arasında yer aldı.