2024 yılında Türkiye genelinde 3 trilyon 567 milyar TL vergi geliri elde edilirken, bu gelirin büyük bir kısmı büyükşehirlerden geldi. İstanbul, 1 trilyon 567 milyar TL ile vergi gelirlerinde liderliğini sürdürse de, Kocaeli kişi başına ödenen vergi miktarında zirvede yer aldı. Kocaeli'de kişi başına düşen vergi 358 bin 91 TL olarak kaydedildi. Bu oran, Kocaeli'yi diğer illere göre belirgin bir şekilde öne çıkarıyor.

İstanbul ise 227 bin 896 TL ile ikinci sırada yer alırken, İzmir 152 bin 673 TL ile üçüncü sırada yer aldı. Büyükşehirlerin yüksek gelir düzeyleri ve yoğun ekonomik faaliyetleri, bu illerin vergi katkısındaki başlıca etkenler olarak dikkat çekiyor.

En düşük vergi oranı Bayburt'ta

Vergi tahsilatında en düşük rakamlar ise daha küçük ve düşük nüfuslu illerden geldi. Bayburt, 755,5 milyon TL ile Türkiye’nin en az vergi ödeyen ili oldu. Bayburt'u sırasıyla Tunceli (961,8 milyon TL), Ardahan (963,5 milyon TL), Gümüşhane (1 milyar 91,6 milyon TL) ve Kilis (1 milyar 474,3 milyon TL) takip etti. Bu illerde vergi gelirleri genel olarak daha düşük seviyelerde kalırken, kişi başına ödenen vergi de oldukça sınırlı kaldı.

Kişi başı vergiyi en az ödeyen Şırnak oldu

Vergi yükü açısından dikkat çeken bir diğer veri ise kişi başına ödenen vergilerdeki farklılıklar oldu. Şırnak, 5 bin 494 TL ile kişi başına düşen vergi miktarının en düşük olduğu il oldu. Şırnak’ı sırasıyla Hakkâri (6 bin 127 TL) ve Muş (6 bin 349 TL) izledi. Bu illerde, yerel ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olması ve düşük gelir düzeyleri, vergi tahsilatının da düşük olmasına neden oldu.