Yüksek enflasyon ve maliyet artışlarının etkisi altında olan Türkiye’de satın alma ve tedarik liderlerinin ajandasında öncelikli olarak maliyet kontrolü, nakit akışı yönetimi, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik projeleri yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma ve Tedarik Yöneticisi" listesinde ülkenin önde gelen liderleri belirlendi.

Listenin zirvesindeki isimler

Umut Baba, 215,2 milyar TL’lik bütçeyi yöneten BİM Ticaret Başkanı olarak listenin birinci sırasında yer aldı. Ekmel Nuri Baydur, Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi, 148,7 milyar TL’lik bütçe ile ikinci sırada. Üçüncü sırada ise 146 milyar TL’lik bütçeyi yöneten Cem Kural, Arçelik Tedarik Zinciri ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Dijital dönüşüm ve yapay zeka

Satın alma ve tedarik zinciri liderleri, dijital dönüşüm ve yapay zeka projelerine büyük önem veriyor. PwC Küresel Dijital Satın Alma Araştırması 2024 raporuna göre, maliyet kontrolünün ardından satın alma performansında en önemli konular dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik (ESG) olarak sıralanıyor.

Yerelleşme eğilimi

Pandemi ile başlayan yerelleşme eğilimi devam ediyor. Tedarik zincirlerinde ciddi kırılmalar yaşayan şirketler, küresel tedarik zincirinden bölgesel tedarik zinciri yapılarına geçiş yapıyor. PwC’nin Tedarik Zincirlerinin Yeniden Keşfi 2030 Raporu’na göre, Avrupa’da faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 28’i yerelleşmenin son derece önemli olduğunu belirtiyor.

Alternatif tedarik kaynakları

Satın alma trendlerinde çevreci bir yapıya kavuşmayı hedefleyen şirketler, alternatif tedarik kaynakları oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Örneğin, OYAK Maden Metalürji Satın Alma Grup Başkan Yardımcısı Şevket Selim Yılmaz, tedarik sürekliliğini destekleyecek alternatif kaynak ve malzeme geliştirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtiyor.

Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm, pek çok şirketin ajandasında ilk sırada yer alıyor. Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler Satın Alma Direktörü Ali Saim Çubukçu, çevre ve insan sağlığı, iş emniyetini önceleyen ürün ve hizmetlerin alımına daha fazla yoğunlaştıklarını vurguluyor.

Yeni nesil gıda perakendeciliği

CarrefourSA, yeni nesil gıda perakendeciliği yaklaşımıyla yerel üreticiler ve tedarikçilerden alım yaparak HORECA sektörüne yönelik projeler geliştiriyor. CarrefourSA Kategori ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Murat Dinçer, yerel tedarik süreçlerini doğru ve uyumlu bir şekilde yönettiklerini ifade ediyor.

Özel markalı ürünler

Metro Türkiye, özel markalı ürünlerini geliştirme konusunda adımlar atacak. Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, tüketicilerin marka bağlılığının azalmasıyla özel markalı ürünlerin pazar payının arttığını belirtiyor.

Minimum stok hedefi

MLPCARE Tedarik Zinciri Direktörü Dr. Mustafa Işık, dijital ve sürdürülebilir yalın bir tedarik zinciri sistemi kurmayı hedeflediklerini belirtiyor. Şirket, minimum stokla çalışacak bir lojistik yönetimi modeline geçmeyi planlıyor.

Bu liderlerin geliştirdiği stratejiler, Türkiye’nin satın alma ve tedarik zinciri dünyasında önemli değişimlere ve yeniliklere öncülük ediyor. Satın alma bütçeleri artmaya devam ederken, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik projeleri de hız kazanıyor.

Türkiye'nin En Güçlü 50 Satın Alma Yöneticisi Listesi (İlk 10)

Umut Baba - BİM Ticaret Başkanı Ekmel Nuri Baydur - Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Cem Kural - Arçelik Tedarik Zinciri ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şevket Selim Yılmaz - OYAK Maden Metalürji Satın Alma Grup Başkan Yardımcısı Murat Senir - Ford Otosan Satın Alma Lideri Aziz Şahin - A101 Satın Alma ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Aziz Ünal - Enerjisa Üretim Satın Alma Direktörü Atakan Kaplan - AKSA Akrilik Kimya Sanayi Tedarik Zinciri Direktörü Birol Bilgin - Kastamonu Entegre Global Satın Alma Direktörü Cem Sonat Yüksel - Vodafone Türkiye Tedarik Zinciri Direktörü

Listenin kalanı ise şöyle;