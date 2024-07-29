Büyük bir heyecanla beklenen ve yoğun katılımın olduğu yarışmada, 200 finalist arasından seçilen beş yarışmacı birinci olmak için mücadele etti. Gecenin sunuculuğunu Ferhat Göktaşlar ve Özge Atalay üstlendi.

18 Yaşındaki Tuğba Çinkaya Birinci Oldu

15 bin kişinin oy kullandığı yarışmada, 18 yaşındaki Tuğba Çinkaya 'MHA Türkiye Yüz Güzeli' unvanını kazandı. Ankara’dan katılan ve aşçılık mezunu olan Çinkaya, büyük bir mutlulukla birincilik tacını yapımcı Nermin Öztürk'ün ellerinden aldı.

İkincilik ve Üçüncülük Sıralamaları

Yarışmada ikinciliği Merve Yıldız, üçüncülüğü ise Ayşe Kavcar elde etti. Gece boyunca büyük bir çekişmeye sahne olan yarışmada, finalistler jüri üyeleri ve izleyiciler tarafından dikkatle değerlendirildi.

Çinkaya'nın Duyguları ve Estetiğe Bakış Açısı

Ödülünü aldıktan sonra duygularını paylaşan Tuğba Çinkaya, "Bu kadar insanın beni seçmesi çok özel bir his. Yarışmaya annem Instagram üzerinden görüp beni yönlendirdi. Denemek istedim ve bu sonuca ulaştım, çok mutluyum." dedi. Estetiğe bakış açısı hakkında da konuşan Çinkaya, "İnsanın doğal hali daha iyi. Estetik bana göre değil," ifadelerini kullandı.