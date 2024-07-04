Dünyanın gıda atlası olarak nitelendirilen uluslararası bir internet sitesi tarafından güncellenen Türkiye'nin en iyi 100 yemeği listesine Samsun'dan "Bafra pidesi" 11'inci sıradan girdi.

Daha önceden yayımlanan ‘Dünyanın en iyi ekmeleri' arasında 1. sırada yer alan Bafra pidesi, bu kez de yemek kategorisinde listeye girdi. TasteAtlas tarafından güncellenen Türkiye'nin en iyi 100 yemeği arasına Samsun'dan sadece Bafra pidesi girdi. Dünyaca meşhur Bafra pidesi, listede Afyon sucuğu, sarma, humus, lahmacun, katmer, Mersin tantuni, kazandibi, Antakya künefesi, gözleme, kokoreç, sucuk, menemen ve karnıyarık gibi birçok yemeği geride bıraktı.

Listenin ilk sırasında çeşitli küçük tabaklarla hazırlanan kahvaltı 1'inci sıralara yer alırken kahvaltıyı tombik döner, beyran, dondurma, mantı, mercimek çorbası, hünkar beğendi, Gaziantep baklavası, Kalamar tava ve Adapazarı yöresinden köfte yemeği takip etti. 11'inci sırada yer alan Bafra pidesi, birçok Türk yemeğini geride bırakarak adından söz ettirdi.

Bafra pidesinin özellikleri

Tüm coğrafyalardaki ekmekler arasında Brezilya'nın pao de queijosunu, Malezya'nın roti canaisini, Kolombiya'nın pan de bonosunu, Azerbaycan'ın qutabını, İtalya'nın piadina romagnolasını ve Hindistan'ın butter garlic naan ile amritsari kulchasını geride bırakan Bafra pidesi, yemek olarak da Türkiye'de öne çıkıyor.

Şekil olarak kano ya da şeker kamışına benzeyen Bafra pidesinin uzunluğu 1 metre, kalınlığı 2,5 santim. 1 gün dinlendirilen mayalı hamurun iç harcı yağsız pişmiş kıyma ile çiğ ince doğranmış soğanla hazırlanırken, soğanların fırında hamurun içinde pişerek pideye lezzet katması amaçlanıyor. 25 dakika piştikten sonra çıtır pidenin üstüne sürülen köy tereyağı ise servisten önceki son rötuşu oluşturuyor.