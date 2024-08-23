Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası, deniz suyu sıcaklıklarının birçok bölgede artmasına neden oluyor. Akdeniz, Ege ve Marmara’da deniz suyu sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, Karadeniz’in serin sularıyla dikkat çeken şehri Samsun, tatilciler için farklı bir alternatif sunuyor. Samsun’da deniz suyu sıcaklığı, 19 derece ile Karadeniz’in en soğuk noktası olarak öne çıkıyor.

Karadeniz’in serin suları Samsun’da

Karadeniz’in diğer şehirlerinde deniz suyu sıcaklıkları daha yüksekken, Samsun karasularında deniz suyu sıcaklıkları hala serin olarak nitelendiriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Samsun’da deniz suyu sıcaklığı 19 derece olarak ölçüldü. Bu, Karadeniz’e kıyısı olan iller arasında en düşük sıcaklık olarak dikkat çekiyor. Rize, Artvin ve Trabzon gibi illerde deniz suyu sıcaklıkları 21-22 derece civarındayken, Samsun’un serin suları tatilciler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Sıcak hava dalgası etkisini artırıyor

Meteoroloji uzmanları, Türkiye genelinde sıcak hava dalgasının etkisini artırarak devam edeceğini ve deniz suyu sıcaklıklarının da buna bağlı olarak artabileceğini belirtiyor. Rüzgarın azalmasıyla birlikte Samsun’da deniz suyu sıcaklığının da civardaki illerle benzer seviyelere yaklaşması bekleniyor. Ancak şu an için Samsun, 19 derece ile serin kalmaya devam ediyor.

Serin deniz arayanların tercihi

Samsun, deniz suyu sıcaklığının diğer bölgelere göre daha düşük olmasıyla, kavurucu sıcaklardan kaçmak isteyen tatilciler için ideal bir destinasyon haline geldi. Türkiye’nin birçok bölgesinde deniz suyu sıcaklıkları artarken, Samsun’un serin suları, yaz tatilinde farklı bir deneyim arayanlar için cazip bir alternatif sunuyor. Özellikle serin deniz arayanların tercih edebileceği Samsun, Maldivler’i aratmayan güzellikteki plajları ve serin sularıyla tatilcileri bekliyor.