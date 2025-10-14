Türkiye’nin en çok satan otomobil markalarından Fiat, uzun süredir merakla beklenen elektrikli modeli Grande Panda’yı Türkiye’de tanıttı.

Yeni model, 320 kilometre menzil, 113 HP güç ve 1 milyon 399 bin TL’lik fiyatıyla elektrikli otomobil pazarında büyük ses getirdi.

320 km menzil, 113 HP güç

Fiat Grande Panda, 83 kW (yaklaşık 113 HP) gücündeki tek elektrik motoruyla donatıldı.

Modelde yer alan 44 kWh batarya, WLTP ölçümüne göre 320 kilometre menzil sunuyor.

Kompakt yapısı sayesinde şehir içi kullanımda çevik bir performans sergileyen araç, şehirler arası yolculuklarda da verimli bir sürüş vaat ediyor.

Tasarım: Klasik Panda ruhu, modern dokunuşlarla

Yeni Grande Panda, markanın ikonik Panda çizgilerini korurken daha dinamik bir görünüme kavuştu.

3,99 metre uzunluğa, 1,76 metre genişliğe ve 1,58 metre yüksekliğe sahip olan araç, LED destekli ön-arka farlarıyla modern bir görünüm sunuyor.

İç mekânda 10 inç dijital gösterge ekranı ve dokunmatik bilgi-eğlence sistemi dikkat çekiyor.

Ergonomik koltuklar ve geniş görüş açısı, kompakt boyutlara rağmen ferah bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Hibrit versiyonu da yolda

Fiat, önümüzdeki aylarda hibrit motorlu Grande Panda versiyonunu da Türkiye’de satışa sunacak.

1.2 litrelik 3 silindirli motor, 48V hafif hibrit sistemiyle desteklenecek.

Bu versiyon, yenileyici frenleme teknolojisi sayesinde enerji geri kazanımı ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkacak.

Fiat Grande Panda Türkiye fiyatı

Fiat Grande Panda, 1 milyon 399 bin TL lansman fiyatıyla Türkiye’de satışa çıktı.

Bu fiyatıyla model, Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili unvanını Citroën e-C3’ün (1 milyon 375 bin TL) ardından ikinci sırada alıyor.

Fiat yetkilileri, lansmana özel kampanya ve kredi seçeneklerinin kısa sürede duyurulacağını belirtti.

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarında rekabet kızışıyor

Çinli elektrikli otomobillere getirilen ek vergiler sonrası fiyatlar yükselmişti.

Fiat’ın yerli montaj avantajı ve uygun fiyat politikası sayesinde Grande Panda, bu alanda tüketicilere erişilebilir bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Uzmanlara göre Fiat’ın bu hamlesi, Türkiye’de elektrikli otomobil penetrasyonunu artıracak ve pazarın rekabet dengesini yeniden şekillendirecek.