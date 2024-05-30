Araştırma, illerin yaşam ve çalışma koşullarını dikkate alarak yapıldı ve sonuçlar oldukça dikkat çekici. İşte detaylar:
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İstanbul: Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul, 68,9 genel endeks puanıyla listenin zirvesinde yer alıyor. Hem iş olanakları hem de kültürel çeşitlilik bakımından oldukça zengin bir şehir.
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Ankara: Başkent Ankara, 66,13 genel endeks puanıyla ikinci sırada bulunuyor. İş imkanları ve altyapı açısından önemli bir şehir olan Ankara, yaşam standartlarıyla da öne çıkıyor.
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İzmir: Ege'nin incisi İzmir, 62,39 genel endeks puanıyla üçüncü sırada yer alıyor. Deniz kenarında olması, iklimi ve yaşam tarzıyla İzmir'i tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
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Tekirdağ: Marmara Bölgesi'nde bulunan Tekirdağ, 61,46 genel endeks puanıyla dördüncü sırada yer alıyor. Hem sanayi hem tarım açısından önemli bir konuma sahip olan Tekirdağ, yaşam kalitesiyle de dikkat çekiyor.
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Kocaeli: İstanbul'a yakınlığıyla bilinen Kocaeli, 59,98 genel endeks puanıyla beşinci sırada bulunuyor. Sanayi ve ticaretin gelişmiş olduğu şehir, modern yaşam tarzıyla da öne çıkıyor.
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Antalya: Turizm cenneti Antalya, 59,1 genel endeks puanıyla altıncı sırada yer alıyor. Deniz, kum, güneş üçlemesiyle ünlü Antalya, aynı zamanda yaşam kalitesiyle de ön plana çıkıyor.
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Yalova: Marmara Denizi kıyısında bulunan Yalova, 58,07 genel endeks puanıyla yedinci sırada yer alıyor. Doğal güzellikleri ve temiz havasıyla tercih edilen bir yaşam bölgesi.
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Bursa: Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Bursa, 57,13 genel endeks puanıyla sekizinci sırada bulunuyor. Hem sanayi hem turizm potansiyeli olan Bursa, yaşam kalitesiyle de dikkat çekiyor.
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Eskişehir: Üniversite şehri Eskişehir, 56,84 genel endeks puanıyla dokuzuncu sırada yer alıyor. Genç nüfusuyla hareketli bir şehir olan Eskişehir, kültürel etkinlikleriyle de ön plana çıkıyor.
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Trabzon: Karadeniz'in incisi Trabzon, 53,38 genel endeks puanıyla onuncu sırada bulunuyor. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla Trabzon, yaşam kalitesiyle de dikkat çekiyor.
Ve en merak edilen nokta: Muğla. Turkuaz denizi ve doğal güzellikleriyle ünlü Muğla, 51,23 genel endeks puanıyla 17. sırada yer alıyor. Turizm ve tarım açısından zengin olan Muğla, sakin yaşam tarzıyla da tercih ediliyor.