Araştırma, illerin yaşam ve çalışma koşullarını dikkate alarak yapıldı ve sonuçlar oldukça dikkat çekici. İşte detaylar:

İstanbul: Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul, 68,9 genel endeks puanıyla listenin zirvesinde yer alıyor. Hem iş olanakları hem de kültürel çeşitlilik bakımından oldukça zengin bir şehir.

Ankara: Başkent Ankara, 66,13 genel endeks puanıyla ikinci sırada bulunuyor. İş imkanları ve altyapı açısından önemli bir şehir olan Ankara, yaşam standartlarıyla da öne çıkıyor. Başkan Büyükkılıç’a sanatseverlerden “Büyük Şehir Sanat Galerisi” teşekkürü

İzmir: Ege'nin incisi İzmir, 62,39 genel endeks puanıyla üçüncü sırada yer alıyor. Deniz kenarında olması, iklimi ve yaşam tarzıyla İzmir'i tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Tekirdağ: Marmara Bölgesi'nde bulunan Tekirdağ, 61,46 genel endeks puanıyla dördüncü sırada yer alıyor. Hem sanayi hem tarım açısından önemli bir konuma sahip olan Tekirdağ, yaşam kalitesiyle de dikkat çekiyor.

Kocaeli: İstanbul'a yakınlığıyla bilinen Kocaeli, 59,98 genel endeks puanıyla beşinci sırada bulunuyor. Sanayi ve ticaretin gelişmiş olduğu şehir, modern yaşam tarzıyla da öne çıkıyor.

Antalya: Turizm cenneti Antalya, 59,1 genel endeks puanıyla altıncı sırada yer alıyor. Deniz, kum, güneş üçlemesiyle ünlü Antalya, aynı zamanda yaşam kalitesiyle de ön plana çıkıyor.

Yalova: Marmara Denizi kıyısında bulunan Yalova, 58,07 genel endeks puanıyla yedinci sırada yer alıyor. Doğal güzellikleri ve temiz havasıyla tercih edilen bir yaşam bölgesi.

Bursa: Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Bursa, 57,13 genel endeks puanıyla sekizinci sırada bulunuyor. Hem sanayi hem turizm potansiyeli olan Bursa, yaşam kalitesiyle de dikkat çekiyor.

Eskişehir: Üniversite şehri Eskişehir, 56,84 genel endeks puanıyla dokuzuncu sırada yer alıyor. Genç nüfusuyla hareketli bir şehir olan Eskişehir, kültürel etkinlikleriyle de ön plana çıkıyor.