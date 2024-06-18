Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğup büyüyen ve altı çocuğu olan Arzu Nine, yaşamının bir asrı aşkın süresini geride bırakarak ülkenin en yaşlı insanı unvanını taşıyor. Kızı Gülkız Sınıroğlu (51) ile birlikte tek katlı bir müstakil evde yaşayan Arzu Nine'nin yaşamında kişisel ihtiyaçları, uzun süredir yanında kalan böbrek hastası kızı tarafından karşılanıyor.

Birçok sınavdan geçmiş olan Arzu Nine, 2020 yılının Aralık ayında koronavirüsüne yakalanmış ancak Yüksek İhtisas Hastanesi'nde gördüğü 15 günlük tedavi sonrasında hastalığı atlatmayı başarmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderen Arzu Nine, yaşadığı evdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için bir dilek dile getirdi. Arzu Nine'nin tek isteği, yaşadığı evine bir mutfak yapılmasıdır. Odasında yemek pişirmek zorunda kalan Arzu Nine, bir mutfak sahibi olmanın hayalini kuruyor. "Bir mutfağım yok, odada pişiriyorum yemeğimi. Bir mutfağımı yapsalar çay pişireceğim" dedi.

"Burayı hükümet onardı"

Sınıroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Kırıkkale'de düzenlediği mitinglere katıldığını belirterek,"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok selam ediyorum. Kırıkkale'ye geldiğinde de yer bulamadım. Erdoğan'a 'selam' dedim. Çok selamım gitti kendisine. Evimin çatısını hükümet onartırdı. Allah hükümetimize zeval vermesin. Her daim oyumu Erdoğan'a atıyorum. Bir mutfağım yok, odada pişiriyorum yemeğimi. Yerim var, bir mutfağımı yapsalar. Allah kurban olayım Kırıkkale'nin Valisi geldi de tavanı onarttı. Merdivenimi yaptırdı. Burayı hükümet onardı. Kurban olayım hükümetimize, yardım ediyor bana. Erdoğan başkanımdan mutfak istiyorum, çay pişireceğim" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan Sınıroğlu, "Atatürk sınırdan, gelir sınırdan giderdi. Bu yollar sonradan yapıldı. Tarlanın kıyısından gitti, bir tarla var oraya çadırı kurdu, konakladı. Askerler yanında, su matarası belinde Ankara'dan at ile giderken yolda gördüm. O zaman yaşımız ufaktı. 'Mustafa Kemal geliyor' derdik, kendisiyle konuşmadık da öyle bakardık. O günler geldi geçti, şimdi ise yaşlandım" diye konuştu.

"Açta kaldım susuz da kaldım"

Arzu Sınıroğlu, "Geçmişte neler gördüm neler ettim. Yoklukta gördüm, fakirlikte gördüm, ekmeği bulamağım günler oldu, ayağıma çarık giydim. Çok yoksulluk çektim. Açta kaldım susuz da kaldım. Onun bunun işinde çalıştım. Şimdi kızım bakıyor bana. Kızımda böbrek hastası" dedi.

Böbrek hastası Gülkız Sınıroğlu ise annesinin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyerek şunları kaydetti: "Annemin yaşı geçti ben bakıyorum yemeğini pişiriyorum. Sobasını yakıyorum suyunu getiriyorum"