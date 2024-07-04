Samsun’a alınacak yeni 10 tramvay, Türkiye’deki yerlilik oranı en yüksek trenler olacak ve %10 eğime çıkabilme özelliği ile dikkat çekecek. İlk tramvaylar 24 ay içinde teslim edilecek ve %70 yerlilik oranıyla Türkiye’nin ilk yüksek eğime sahip hafif raylı sistem araçları olacak.

Türkiye’de ilk: Yüzde 10 eğime sahip tramvaylar

Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Samsun’a alınacak tramvayların Türkiye’de başka bir örneği olmadığını vurguladı. Eyigün, "Bu tramvaylar yüzde 10 eğimi tırmanabilecek ve yüzde 70 yerlilik oranı ile üretilecek. Türkiye'de daha önce böyle bir araç kullanılmadı. Samsun'un ulaşım sistemine önemli bir katkı sağlayacak" dedi.

Teknolojik donanımı ile hizmette sınır tanımayacak

Tramvaylarda engelliler için özel çözümler, Wi-Fi erişimi, şarj cihazları gibi yolcu konforunu artıracak yenilikler bulunacak. Dr. Eyigün, "466 yolcu kapasiteli, çift yönlü sürüş imkanı veren tramvaylar 42 metre uzunluğunda olacak ve mevcut filoya eklendiğinde kapasite artışı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan: "İlk tramvayları daha erken almayı hedefliyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilk teslimatları planlanan süreden daha erken almayı hedeflediklerini belirtti. Doğan, "Yerli bir firmanın tramvayları üretmesi bizim için büyük bir mutluluk. Samsun’un ulaşımı için önemli bir adım atıyoruz" dedi.

Şehir hastanesine raylı sistem bağlantısı

Başkan Doğan, Şehir Hastanesi güzergahını da incelediklerini ve raylı sistemle hastaneye ulaşım sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. "Raylı sistemin Şehir Hastanesine ulaşması en büyük arzumuz. Proje çalışmaları başladı ve en kısa sürede hayata geçecek" dedi.