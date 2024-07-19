BOTAŞ’ın alanındaki kabiliyetlerinin daha da güçlendirilmesini sağlayacak Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi temini için BOTAŞ ile ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.) arasında sözleşme imzalandı. Anlaşma kapsamında gemi Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) tarafından üretilecek.ANKARA (İGFA) - Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair 5312 Sayılı Kanun çerçevesinde “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Yetki Belgesi’ne” sahip tek Kamu Kuruluşu olan BOTAŞ, gerek denizde gerek boru hattı güzergahlarındaki petrol sızıntılarına başarıyla müdahale ederek, yetkinliğini ve çevreye olan duyarlılığını her fırsatta gösteriyor.

BOTAŞ’ın bu alandaki kabiliyetlerinin daha da güçlendirilmesini sağlayacak Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi temini için BOTAŞ ile ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.) arasında sözleşme imzalandı.

Proje kapsamında imal edilecek Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi marifetiyle ulusal ve uluslararası sularda; çevre hassasiyetine özen gösterilerek petrol toplama ve deniz temizlik faaliyetleri sürdürülecek.

5312 Sayılı Kanun ve Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri kapsamında deniz yüzeyinde petrolden dolayı oluşabilecek kirlilikleri toplamaya yarayan özel donanıma haiz Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisiyle; gemilerden kaynaklanan sintine, slaç, slop, kirli yağ, çöp ve pis su atıklarının transferine dair faaliyetler güvenli bir şekilde yürütülecek. Ayrıca, deniz yüzeyinden petrol toplama, gemilerden sıvı ve katı atık alımı, bariyer serme ve toplama, gemiden denize harici skimmer indirme ve kaldırma operasyonları, yangın söndürme ve yüzer depolama tankı çeki hizmeti gibi birçok kritik faaliyet, gemiyle tek başına yürütebilecek.

Deniz kirliliğine acil müdahalede tasarım başta olmak üzere önemli yenilikleri barındıran ve dünyada muadili olmayan bu proje ile BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Terminali, dünyanın önde gelen kıyı tesislerinden biri haline gelecek. BOTAŞ ile ASFAT arasında yürütülen proje ile yerli ve milli üretim desteklenerek ihracata ve ekonomiye büyük katkı sağlanması hedefleniyor.