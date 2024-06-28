Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, mayıs ayında Türkiye'nin toplam ithalatı %10,4 düşüşle 30 milyar 567 milyon 701 bin dolar olarak kaydedildi. Bu tutarın 5 milyar 167 milyon 478 bin doları enerji ithalatına ayrıldı. Mineral yakıtlar, mineral yağlar, damıtma ürünleri, bitümenli maddeler ve mineral mumlar bu kapsamda değerlendirildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre enerji ithalatında yaşanan %1,5'lik azalış, Türkiye'nin enerji verimliliği ve dış ticaret dengelemelerine olumlu katkı sağlıyor. Ancak ham petrol ithalatı %16,5 artarak 2 milyon 860 bin 973 tona yükseldi.