Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin hava kuvvetlerini güçlendirme çabaları kapsamında F-16 Block 70 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin tedariki konusunda ABD ile yapılan anlaşmanın sorunsuz bir şekilde ilerlediğini açıkladı. Güler, "Son jet teslim edilene kadar projenin planlandığı gibi tamamlanmasını umuyoruz" dedi. Anlaşmanın detayları iki ülke yetkilileri arasında görüşülmeye devam ediyor.

Türkiye, ABD’den 40 adet F-16 Block 70 savaş uçağı ve 79 adet modernizasyon kiti satın almak için onay almıştı. Ancak bu, tavan maliyeti 23 milyar dolar olan bu alımın üst sınırı olarak belirtilmişti. Görüşmelerde bu çerçevenin daha netleştirilmesi ve olası maliyetlerin düşürülmesi üzerine odaklanılıyor.

Bakan Güler ayrıca, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları alımına yönelik İngiltere, İspanya ve Almanya ile devam eden müzakerelere de değindi. Bu konuda henüz somut bir gelişme olmadığını belirten Güler, Almanya’nın bu alıma yönelik olumsuz duruşunun süreci etkilediğini ifade etti. Türkiye, aynı zamanda F-35 programı kapsamında ABD ile görüşmelerini sürdürüyor, ancak bu konuda da henüz bir ilerleme kaydedilmedi.

Türkiye'nin hava kuvvetlerini güçlendirme adımları, küresel savunma arenasında dikkatle izlenmeye devam ediyor.