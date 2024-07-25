Fikret YELEN/ÖZEL HABER

Fuar İzmir, GL Platform'un ev sahipliğinde Türkiye'nin dört bir yanından fırıncıları ağırlamaya hazırlanıyor. Fırın, dondurma ve pastane ekipmanları ile HORECA Fair, sektörün en büyük buluşmasına sahne olacak.

Uluslararası 6. Otel, Restaurant, Kafe, Fırın, Çamaşırhane Ekipmanları, Ağırlama ve Konaklama Teknolojileri, Ev Dışı Tüketim Fuarı (HORECA Fair), 22-25 Ocak tarihleri arasında Fuar İzmir'de düzenlenecek. Türkiye Fırıncılar Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek bu fuar, sektörün devlerini bir araya getiriyor. Farklı illerden gelen üye işletmeler, satın alma ihtiyaçlarını karşılayacak ve yeni ticari anlaşmalara imza atacak.

Yenilikçi ekipmanlar ilk kez tanıtılacak

Ekmek, pasta, unlu mamuller üreticileri ve sektöre ürün sağlayan firmalar ile profesyonel ziyaretçiler, Türkiye ve dünyanın çeşitli şehirlerinden İzmir’e akın edecek. Fırın ve pastane ekipmanları, ekmek ve pasta hamur makineleri, pişiriciler, konveyör sistemleri, çikolata ve dondurma üretim teknolojileri, gıda ve içecek makineleri ile katkı maddeleri ve dekor malzemeleri gibi birçok yenilikçi ürün, ilk kez HORECA Fair'de görücüye çıkacak.

Büyük iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye Fırıncılar Konfederasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 30 ayrı Oda başkanıyla birlikte İzmir’de fuar için önemli bir işbirliği protokolü imzaladı. Balcı, “Fırıncı esnafımız için gelişen üretim teknolojilerini takip edip uygulamak çok önemli. HORECA Fair, makina ekipmanlarını inceleme, kıyaslama ve satın alma imkanı sunacak. Esnafımızın katılımı ile yeni bir başlangıca imza atıyoruz” dedi.

GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan ise, HORECA Fair’in 50’den fazla sektörü bünyesinde barındırdığını belirterek, “Türkiye’de fırın ve pastane sektörü, zengin bir kültürel mirasa sahip. Fırın, pastane ve dondurma ekipmanları sektörü, tüm taraflarıyla fuarımızda buluşacak. Yeni teknolojiler tek merkezde alıcılarıyla buluşacak. Tüm üretici ve fırıncı esnafımızı fuarımıza bekliyoruz” dedi.