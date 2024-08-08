Bakan Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın 10 Ağustos saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını açıkladı. Yeni havalimanı, yılda 8 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa, 60 metre genişliğe sahip ana pisti ile bölgenin havayolu ihtiyacını karşılayacak. Uraloğlu, havalimanının ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi ve pamuk motifleriyle süslü mimarisinin, tarım ve teknolojiyi bir araya getirdiğini vurguladı. Bu özgün tasarım, Çukurova'nın yerel kültürünü yansıtarak, bölgeye estetik ve işlevsellik kazandırıyor.

2023'te büyük ulaşım projeleri hayata geçti

Bakan Uraloğlu, 2023 yılı başından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından birçok büyük projenin tamamlandığını hatırlattı. Bunlar arasında Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Bakırköy Sahil Kirazlı Metrosu ve Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılması yer alıyor.

Havacılık sektörü yükselişte

2002 yılında 34,5 milyon olan iç ve dış hat yolcu sayısının, 2023 yılı sonunda 214 milyonu aştığını belirten Uraloğlu, Türk semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçağın geçtiğini vurguladı. 2024 yılının ilk yedi ayında ise havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı 129 milyon 738 bin 772’ye ulaştı. Yıl sonunda bu rakamın 230 milyonu geçmesi bekleniyor.

Yeni havalimanları geliyor

Uraloğlu, 2053 hedefleri kapsamında Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat Havalimanları'nın yapımının devam ettiğini, Karaman Havalimanı'nın ise planlandığını belirtti. Bu projeler tamamlandığında, aktif havalimanı sayısı 61'e çıkacak.

Bölgeye büyük katkı sağlayacak

Çukurova Uluslararası Havalimanı, Mersin, Adana, Osmaniye ve Niğde'ye olan yakınlığı ile bu şehirlerde yaşayan 5 milyondan fazla vatandaşa hizmet verecek. Havalimanı, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayarak, bölge ve ülke ekonomisine de büyük katkıda bulunacak.