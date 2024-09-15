Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York’ta düzenlenecek bir yan etkinlikte dünyaya anlatılacak. Etkinlikte Türkiye'nin koruyucu aile hizmet modeli, dünya liderlerinin eşlerine, bakanlara, BM ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine sunulacak.

Model, tüm dünyaya örnek olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, BM 79'uncu Genel Kurulu çerçevesinde, ikinci kez bir yan etkinliğe ev sahipliği yapacak. Geçmişte "sosyal refahın adil paylaşımı" konusuna odaklanan Bakanlık, bu yıl Emine Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen “Gönül Elçileri” projesini ön plana çıkaracak.

Etkinlik, UNICEF Genel Merkezi’nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın ev sahipliğinde "Bir Denizyıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" başlığıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikte, koruyucu aile sisteminin küresel yaygınlaştırılması çağrısı yapılacak ve Türkiye'nin başarıyla uyguladığı modelin diğer ülkelerle paylaşılması sağlanacak.

Gönül Elçileri Projesi: Sevgi dolu bir yuva her çocuğun hakkı

2012 yılında başlatılan "Gönül Elçileri" projesiyle, her çocuğun güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyüme hakkına sahip olduğu vurgulanıyor. Proje kapsamında, devlet ve gönüllü aileler iş birliği yaparak, aile bakımından yoksun çocuklara sıcak bir yuva sağlanması hedefleniyor. Türkiye’nin koruyucu ailelik modeli, özellikle Türk cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerinde büyük ilgi görüyor.