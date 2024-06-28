Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 3 yılda bir açıklanan gri liste, Türkiye tarafından yakından takip ediliyordu. FATF, ülkelerin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit ederek gri liste kararını duyurur. Bu kapsamda, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gri listeye ilişkin karar bugün açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu önemli gelişmeyi duyurdu. Peki, Türkiye gri listeden çıktı mı? Gri listeden çıkış neleri değiştirecek?

Türkiye gri listeden çıktı mı?

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, gri listesini bu hafta yeniden güncelledi. FATF, 3 yıl sonra Türkiye'yi gri listeden çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Singapur'da gerçekleştirilen kritik toplantı sonrasında, X hesabından "Başardık" mesajı ve Türk bayrağı emojisiyle duyurdu.

Gri listeden çıkış kararı ile ne değişecek?

Gri listeden çıkış kararı, Türkiye için bir dizi olumlu ekonomik değişiklikleri beraberinde getirecek:

Uluslararası yatırım fonları: Gri listedeki ülkeler, birçok uluslararası yatırım fonunun yasal düzenlemeler nedeniyle yatırım yapamadığı ülkelerdir. Gri listeden çıkış ile bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak. Sınır Ötesi İşlemler: Gri listede yer almak, sınır ötesi işlemlerin kısıtlanmasına ve kredi alınmasının zorlaşmasına neden oluyordu. Bu karar, Türkiye'nin uluslararası finansal işlemlerini kolaylaştıracak. Yatırımcı güveni: Gri listeden çıkış, Türkiye'ye olan yatırımcı güvenini artıracak ve ekonomik büyüme potansiyelini güçlendirecek.

Türkiye neden gri listeye alındı?

FATF, dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit ederek kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı. Ancak Türkiye, ilerleyen süreçte FATF'nin 40 standardından 39'u ile uyum sağladı ve bu başarılı uyum süreci sonucunda gri listeden çıkarıldı.