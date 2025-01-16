Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma alanındaki hava araçları için yerli ve milli motor üretiminin önemine dikkat çekti. Görgün, 5. nesil savaş uçağı KAAN’ın yerli motorla donatılacağını belirterek, “KAAN’ı 2028’de teslim edeceğiz. 2030’lu yıllarda ise tamamen yerli motorla havalanacak” dedi.

Görgün, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni hava gücü ANKA-3’te kullanılacak olan jet motoru "Turbofan Motor" üzerindeki çalışmaların da hızla sürdüğünü ifade etti.

TUSAŞ’ın Turbofan hamlesi

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava gücünü artıracak ANKA-3’te kullanılacak olan TF-6000 motoru üzerindeki çalışmalar sürüyor. TUSAŞ Motor Sanayii tarafından geliştirilen bu jet motoru, insanlı ve insansız hava araçlarıyla birlikte iş jeti, bölgesel yolcu uçakları ve hatta hücumbotlar gibi çeşitli platformlarda da kullanılabilecek.

TF-10000 ile ileri teknoloji adımı

Görgün, “TF-6000’de elde ettiğimiz başarıyı bir adım ileri taşıyoruz. KAAN’da kullanılacak motor için TF-10000’i geliştiriyoruz” dedi. Bu motor, uçağın kalkış ve tırmanış sırasında yüksek ivme sağlarken, ses hızını aşmak için gerekli itiş sistemine özgün bir tasarım sunuyor.

Helikopterlerde TS-1400 başarısı

TUSAŞ, helikopter platformlarında da yerli motorlarla öne çıkıyor. Gökbey helikopterinde kullanılmakta olan TS-1400 motoru, tek motorla kalkış ve uçuş gücü sağlayarak kritik görevlerde üstün performans vadediyor. 1700 beygir gücün üzerinde bir itiş kapasitesine sahip olan bu motor, acil durumlarda personel tahliyesi gibi zorlu görevlerde güvenliği artırıyor.