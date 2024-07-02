Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya genelinde ihracatın daraldığı bu dönemde Türkiye'nin ihracat artışının devam ettiğini ve dünya ihracatından aldığı payın büyüdüğünü belirtti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu başarının, bölgemizdeki jeopolitik olumsuzluklara rağmen elde edildiğini vurguladı.

Türkiye'nin ihracattaki başarısı dünya gündeminde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti: "Dünyada ihracat daralırken, bölgemizdeki jeopolitik olumsuzluklara rağmen ülkemizin ihracat artışı devam ediyor. Sonuç olarak dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor. Artan pazar payımız, dünya ekonomisinde yaşanacak canlanmanın ihracatımızda çarpan etkisini artıracaktır. İhracatçılarımızı ve onlara destek olan kurumlarımızı kutluyorum."

Yılmaz'dan ihracatçılara tebrik

Yılmaz, Türkiye'nin artan ihracat başarısının, dünya ekonomisinde yaşanacak canlanma ile daha da büyüyeceğini belirterek, ihracatçılar ve onları destekleyen kurumları kutladı. Türkiye'nin bu yükselişi, dünya ekonomisindeki canlanma ile birleştiğinde ihracat rakamlarında daha büyük bir artış bekleniyor.