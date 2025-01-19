Türkiye, 2024 yılında ihracatta ABD'ye değer bazında büyük bir artış kaydetti. Kimyevi maddeler sektörü liderliğini sürdürürken, yeni pazarlarda çeşitlilik arttı.

Türkiye'nin ihracatında ABD zirvede

Türkiye, 2024 yılında ihracatta en fazla artışı ABD'ye gerçekleştirdi. ABD ile ticaretteki yükseliş, Türkiye’nin lojistik avantajları ve katma değeri yüksek ürünlerle pazar payını artırmasının bir sonucu olarak dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temaslarıyla yeniden ivme kazanan ikili ticari ilişkiler, geçen yıl 1 milyar 256 milyon dolarlık ihracat artışıyla somutlaştı. ABD’ye yapılan toplam dış satım, 13,4 milyar dolara ulaştı.

İlk 10 ülke arasında kimler var?

Türkiye’nin ihracat artışında ABD’yi sırasıyla Birleşik Krallık (1,25 milyar $), Romanya (998 milyon $), Irak (959 milyon $) ve İtalya (879 milyon $) izledi.

Kimyevi maddeler zirvede

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, 1,5 milyar dolarlık dış satımla ABD’ye ihracatta liderliği korudu. Otomotiv, hazır giyim, halı ve elektrik-elektronik sektörleri de ABD pazarında güçlü bir yer edindi.

İstanbul önde, diğer şehirler de katkı sağlıyor

İstanbul, 4,7 milyar dolarlık ihracatla ABD pazarına en fazla katkı sağlayan şehir olurken, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Gaziantep de sıralamada yer aldı.

TABA-AmCham Başkanı’ndan açıklama

TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, ABD ile ticaretteki artışı değerlendirerek, lojistik avantajlar ve inovatif ürünlerin bu başarıda kilit rol oynadığını vurguladı. "Dijitalleşme ve lojistik altyapının güçlendirilmesiyle bu artış sürdürülebilir hale gelebilir" dedi.

Donald Trump dönemindeki korumacı politikaların rekabeti zorlaştırdığına dikkat çeken Sanlı, yenilikçi ürünlerle tarifeleri aşmanın önemine işaret etti.