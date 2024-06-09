Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer aldığı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport Amerika tesisinden havalandı. "Galactic 07" ekibinin bir parçası olan Atasever ve ekip arkadaşları, aileleriyle vedalaşarak alkışlar eşliğinde uzay aracına doğru hareket etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Atasever'i uğurlayanlar arasındaydı. Ekipte, Atasever'in yanı sıra ABD'den iki ve İtalya'dan bir özel astronot da yer aldı. Uçuş, TSİ 18.40'ta başarıyla sona erdi ve araç iniş yaptı.

Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren uçuş sırasında "VSS Unity", taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fit yüksekliğe eriştikten sonra hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştı. Atasever, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirdi.

“Bütün hedeflerimizi gerçekleştirdik”

Tuva Cihangir Atasever, uçuşun ardından yaptığı açıklamada, "Uçuşumuz oldukça başarılı geçti. Bilimsel deneyler perspektifinden baktığımızda bütün hedeflerimizi yerine getirdik diyebilirim" dedi. Atasever, ayrıca uzay yolculuğunda Filistin halkının yaşadığı eziyeti sembolize etmek adına yanında kefiye taşıdığını ve Cumhurbaşkanının hediye ettiği saati kullandığını belirtti.

TÜBİTAK Fen Lisesi’nde özel yayın heyecanı

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki TÜBİTAK Fen Lisesi’nde, Yörünge Altı Araştırma Uçuşu'na eş zamanlı olarak özel bir yayın gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TUA Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve TÜBİTAK UZAY yetkililerinin katıldığı yayın, birçok bilim merkezinden canlı olarak takip edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atasever'in uzayda gerçekleştireceği 7 bilimsel deneyle ilgili olarak, "Nice misyonu hep birlikte izleyeceğiz, gerçekleştireceğiz. Bir sayfa açıldı. Alper Gezeravcı 13 bilimsel deney gerçekleştirmişti. Atasever de 7 bilimsel deneyle katkı sağlayacak" dedi.

Türkiye'nin uzayda büyük adımları

Bakan Kacır, Türkiye'nin uydu sistemlerini geliştiren bir ülke olduğunu vurgulayarak, uzay araştırmalarına yapılan yatırımların büyük bir hızla arttığını ve Türkiye'nin bu alandaki güçlü alt yapısıyla önemli projelere imza attığını belirtti. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise, Türkiye'nin uzay bilim misyonunun önemine dikkat çekerek, bu sürecin gençlere ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Gezeravcı TÜBİTAK Fen Lisesi’ndeydi

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, TÜBİTAK Fen Lisesi’nde öğrenciler ve TÜBİTAK çalışanlarıyla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı ve soruları yanıtladı.

Atasever’in 7 bilimsel deneyi

Atasever, mikro yer çekimi ortamında gerçekleştirdiği 7 bilimsel deneyle önemli veriler topladı. "BEACON" isimli beyin görüntüleme deneyi kapsamında, Atasever kafasına taktığı cihazla beynin prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamiklerini inceledi. Ayrıca, uzayda maruz kalınan radyasyon miktarını ölçmek için "IvmeRad Radyasyon Dozimetresi" deneyini gerçekleştirdi.

Türkiye Uzay Ajansı ve Axiom Space'in ortak deneyi olan "Uzayda İnsülin Kalemi Testi" ile uzaya taşınan insülin kalemlerinin doz aktarım verimliliği test edildi. "Yörünge Altı Uçuşta Vezikül Analizi" kapsamında ise Atasever'den toplanan biyolojik örnekler, astronotların uzaya çıkmadan önce uygulanabilecek terapilerin geliştirilmesine yönelik analizler için kullanıldı.

Atasever, Alper Gezeravcı’nın misyonunda yer alan "MESSAGE", "METABOLOM" ve "MIYELOID" deneylerini de uygulayarak bilimsel çalışmalarını tamamladı.