Kaza sonucunda Gezeravcı ve yanında bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Olayın detayları

Kaza, İzmit geçişindeki TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan otomobilin, bir otobüsle çarpışması sonucu gerçekleşti. Türkiye'nin uzay macerasında öncülük eden Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu otomobildeki kazada, üç kişi yaralandı. Kaza sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu iyi

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Gezeravcı'nın sağlık durumu merak konusu oldu

Türkiye'nin ilk astronotu olarak bilinen Alper Gezeravcı'nın sağlık durumu, kazanın hemen ardından büyük merak konusu oldu. Sağlık yetkilileri, Gezeravcı'nın genel durumunun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı olarak hastanede gözlem altında tutulduğunu belirtti.

Ekipler olay yerinde inceleme yaptı

Kazanın ardından TEM Otoyolu'nda trafik kısa süreliğine aksadı. Polis ekipleri, kaza yerinde detaylı incelemeler yaparak, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı. Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.