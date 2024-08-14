İstanbul'un Esenler ilçesinde yer alan 15 Temmuz Millet Bahçesi, benzersiz bir deneyim sunuyor. Bu geniş yeşil alan, doğa severler için ideal bir mekan olmasının yanı sıra, Türkiye’nin ilk ayakkabısız girilen parkı olan Şifa Bahçesi ile dikkat çekiyor. Şifa Bahçesi, sağlık ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için özel olarak tasarlandı. Yürüyüş parkurunda ayakkabısız dolaşarak doğanın dokusunu hissetme fırsatı sunan bu alan, hem beden hem de zihin sağlığı için faydalı.

Doğa ile içe bir deneyim

15 Temmuz Millet Bahçesi, haftanın 6 günü 06.00 – 23.30 saatleri arasında açık. Pazartesi günleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapalı olan bahçede, meyve bahçesi, bisiklet yolu, tıbbi bitkiler bahçesi ve çocuk oyun alanları gibi pek çok bölüm bulunuyor. Şifa Bahçesi, bu geniş alanın kalbinde yer alıyor ve ziyaretçilerine ayakkabısız yürüme imkanı sunarak doğayla daha yakın bir bağ kurma fırsatı veriyor.

Şifa Bahçesi'nin faydaları ve özellikleri

Şifa Bahçesi, sağlık açısından faydalı taşlar ve kumlarla kaplı özel bir yürüyüş parkuru sunuyor. Ziyaretçiler, bu özel alanı kullanarak doğanın doğal dokusunu hissedebilir ve ayakkabısız yürüyüş yapmanın keyfini çıkarabilirler. Ayrıca, bahçede yer alan diğer bölümler, çocuklar için oyun alanları ve kadınlar için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Hanımlar Konağı gibi olanaklar sunuyor.

Ücretsiz ring servisi ile kolay ulaşım

Esenler'deki bu eşsiz deneyime ulaşmak oldukça kolay. Ücretsiz ring servisleri, her gün belirli saatlerde Dörtyol Meydanı ile 15 Temmuz Mahallesi arasında hizmet veriyor, böylece ziyaretçiler rahatlıkla Şifa Bahçesi'ne ulaşabiliyor.